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Bayburt Vakfı Bursiyer Öğrenciler yararına Sergi düzenledi.

Bayburt Eğitim kültür ve hizmet Vakfı Burs alan öğrenciler yararına İstanbul Sarıyer Karadeniz Vakfında Hüsn-i Hat,Rölyef,Flografi,Ehram ürünleri sergisi açıldı.

Bayburt Vakfı Bursiyer Öğrenciler yararına Sergi düzenledi.
27 Aralık 2021 Pazartesi 11:24

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Eğitim kültür ve hizmet Vakfı Sergi açılışına STK temsilcileri,Brokratlar ve hemşerilerimiz katıldı. Sergi iki gün açık kalacak.

Bayburtlu Sanatçılarımızın El Emeği Göz Nuru Eserlerinin Sergilendiği, Gelirinin Burs Öğrencilerine aktarılacağı  Serginin açılışı yapıldı.

Sergi açılışı öncesi yapılan programda Bayburt Eğitim kültür ve hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman Segi açılışına katılan hemşerilerimize yaptığı açılış konuşmasında Bayburt Eğitim kültür ve hizmet Vakfının çalışmalarını anlattı.

Programda Vakfın çalışmalarına destek Veren Hemşerilerimize Plaket takdimleri yapıldı.

Programda İşadamı Hemşerimiz Şeref Yazoğlu yüklü miktarda Vakfın Burs hesabına bağışta bulundu.

Bayburt Eğitim kültür ve hizmet Vakfın daha önceki yıllarda burs alan bir öğrenci duygu dolu bir konuşma yaptı.Konuşmasına Burs hizmeti aldığım kuruluşa hizmet ediyorum dedi.

Program sonrası Sergi açılışı gerçekleştirildi.Sergide yapılan satışların ödemeleri Öğrenciler için açılan Burs hesaplarına yatırıldı.

Sergi Salonunda Dede Korkut ve Bamsı Beyrek Canlandırıldı.

Sergiye katılan Hattat sanatçı Bahattin  Kumbasar, Ressam ve Rölyef  sanatçısı Yüksel Yılmaz, Flografi Sanatçısı Ali Aslanhan, Ehram Ürünleri Sanatçısı Sevim Ataner ,Bayburt Kehribarı ve Ehram ürünleri sergileyen sanatçılar katılım sağladılar.

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