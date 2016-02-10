BAYBURT VAKFI BAŞKANINDAN GAZETEMİZE ZİYARET

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Lokman saraç Vakıf Başkanı seçilmesinin ardından Gazetemizi ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Bayburt Vakfında Şahap Kavcıoğlu’nun Milletvekili seçilmesinin ardından Başkanlığa seçilen İşadamı Lokman Saraç Gazetemizi ziyaret ederek Gazete çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Saraç Vakıf yönetiminde bulunduğu yıllarda Vakfın Eğitime ve Bayburt Kültürüne hizmetlerini anlattı.Vakıf Başkanlığına seçilmesi münasebetiyle kendisiyle Çalışmaları ve bundan sonra Vakfın hedefleri hakkında bir söyleşi yaptık.Başkan saraç Vakfın Maltepe’de açtıkları Vakıf binası ve Fındıkzade de bulunan binayla alakalı Gazetemize açıklamalarda bulundu. Fındıkzade de bulunan binaya taşınacaklarını, Maltepe’de bulunan binanın da şube olarak hizmet vereceğini belirtti.Vakfın yeni dönemde Bayburt Kültürüne ve Eğitime katkı vermeye devam edeceğini belirten Başkan Saraç, Hâlihazırda Bayburtlu yedi yüz Öğrenciye burs imkanı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.