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BAYBURT VAKFI BAŞKANINDAN GAZETEMİZE ZİYARET

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Lokman saraç Vakıf Başkanı seçilmesinin ardından Gazetemizi ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

BAYBURT VAKFI BAŞKANINDAN GAZETEMİZE ZİYARET
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 Bayburt Vakfında Şahap Kavcıoğlu’nun Milletvekili seçilmesinin ardından Başkanlığa seçilen İşadamı Lokman Saraç Gazetemizi ziyaret ederek Gazete çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Saraç   Vakıf yönetiminde bulunduğu yıllarda Vakfın  Eğitime ve Bayburt Kültürüne hizmetlerini  anlattı.Vakıf Başkanlığına seçilmesi münasebetiyle kendisiyle Çalışmaları ve bundan sonra Vakfın hedefleri hakkında bir söyleşi yaptık.
Başkan saraç Vakfın Maltepe’de açtıkları  Vakıf binası ve  Fındıkzade de bulunan binayla alakalı Gazetemize açıklamalarda bulundu. Fındıkzade de  bulunan binaya taşınacaklarını, Maltepe’de bulunan binanın da şube olarak hizmet vereceğini belirtti.
Vakfın yeni dönemde Bayburt Kültürüne ve Eğitime katkı vermeye devam edeceğini belirten Başkan Saraç, Hâlihazırda Bayburtlu yedi yüz Öğrenciye  burs imkanı sağlamaya devam ettiklerini  söyledi.







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