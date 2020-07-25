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BAYBURT VAKFI AYASOFYA’NIN AÇILIŞINDA 1453,KUR’AN-I KERİM MEALİ VE SİYER-İ NEBİ DAĞITTI

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfımız ,Ayasofya’nın açılış gününde 1453 Adet Kur’an-ı Kerim Meâli ve Siyer-i Nebi Dağıtarak günün anlamına vurgu yaptı.

BAYBURT VAKFI AYASOFYA’NIN AÇILIŞINDA 1453,KUR’AN-I KERİM MEALİ VE SİYER-İ NEBİ DAĞITTI
25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:37

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 24 Temmuz Cuma günü kılınan Cuma Namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii önünde Kur’an-ı Kerim Meâli ve Siyer-i Nebi dağttı.


Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı, Ayasofya Camisi’nin açılışında vatandaşlara Kur’an-ı Kerim Meâli ve Siyer-i Nebi dağıttı. Bayburt Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet’in fetihten sonra yaptığı gibi Vakıf yönetimi ve üyeleri, Ayasofya’ya giderek Cuma namazını kıldı.

“Burada tüm ümmetle birlikte tek yürek olup dualar edildi.Ayasofya Meydanına gelen kardeşlerimize de 1453 adet Kur’an-ı Kerim Meâli ve 1453 Adet Siyer-i Nebi dağıttı.

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