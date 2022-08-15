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Bayburt Üniversitesinin Projesine,TÜSEB’den destek

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Seda Çelikel'in Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Doç. Dr. Bülent Bayraktar ile birlikte hazırladığı proje, sağlık alanında Türkiye'nin en saygın bilim otoritelerinden biri olarak kabul edilen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı kapsamında 98.400,00 TL bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

Bayburt Üniversitesinin Projesine,TÜSEB’den destek
15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:02

BAYBURTGÜNDEM- Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Öğr. Gör. Seda Çelikel'in yürütücülüğünü üstlendiği; Rektör Yardımcısı ve Dekan Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Bayraktar'ın paydaş oldukları “Tip 2 Diyabetli Sıçanlarda Rambutan Yağ Ekstresi Kullanımının Adipokin, Kardiyak Yanıtı, Bağırsak ve Mitokondriyal Fonksiyonu Üzerine Etkisi İle Bazı Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı proje, TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı kapsamında 98.400,00 TL değerinde destek hakkı elde etti.

Proje ile yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından birisi olan Diyabet alanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında önemli katkı sağlanmasının amaçlandığını dile getiren proje yürütücüsü Çelikel, çalışmada literatürde ilk kez diyabetin ve rambutan ekstraktı kullanımının farklı fizyolojik sistemler üzerindeki etkisinin inceleneceğini ve alana önemli katkılar sağlayacaklarını düşündüğünü belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere, tüm akademik ve idari paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Çelikel, çalışmalara daha büyük bir motivasyonla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ve dünyanın saygın bilim otoritelerinin proje çağrılarına duyarlı bir akademi konsepti üzerine kurguladıkları Proje Seferbirliği'nin amacına ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı ve Dekan Bülbül, TÜSEB desteğinin üst klasman bir destek olduğuna işaret etti. Projelerden elde ettikleri deneyimlerle yeni projeler için zemin bilgisi biriktirdiklerini söyleyen Bülbül, "elimizde öncelikli ihtiyaç alanları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçeveli bir sondaj envanteri olgunlaşıyor. Her projeyi, diğer projelere ilham olması için bir ekim alanı olarak ele alıyoruz. Veri analitiklerimiz sayesinde yeni projeler için geliştirmeye açık alanları hesaplamaya çalışıyoruz" dedi.

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