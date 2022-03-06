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Bayburt Üniversitesinin Paydaş Olduğu DOKKAF Fuarı Tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Bayburt Üniversitesinin de içerisinde bulunduğu sekiz üniversitenin paydaşlığında 4-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen “Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’ (DOKKAF) tamamlandı.

Bayburt Üniversitesinin Paydaş Olduğu DOKKAF Fuarı Tamamlandı
06 Mart 2022 Pazar 13:06

BAYBURTGÜNDEM-  Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinatörlüğünde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde ve Bayburt Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi paydaşlığında üçüncüsü düzenlenen DOKKAF fuarı sona erdi.

Bayburt Üniversitesinin paydaşı olduğu fuarın açılışı, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda gerçekleştirildi. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, diğer paydaş üniversite rektörleri ile öğrenciler ve firma yetkilileri katıldı.

Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer aldığı, mezun ve mezun adaylarının iş imkânı, öğrencilerin staj imkânı bulabildikleri fuarda 260’ın üzerinde kurum ve kuruluş yer aldı. İki gün boyunca devam eden fuar, Bayburt Üniversitesinden yaklaşık 3 yüz öğrenci ile birlikte paydaş üniversitelerden 20 bine yakın öğrenci tarafından ziyaret edildi.

Bayburt Üniversitesi öğrencileri burada hem kamu kurumları hem özel sektör hem de organizasyonların yapıldığı bölgedeki KOBİ'ler başta olmak üzere, birçok firma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Sunumlar, seminerler, söyleşiler, eğitim programları, atölye çalışmaları ile kariyer ve iş dünyasına yönelik bilgilendirme toplantılarına da katıldılar.

Bayburt Üniversitesi Kariyer Hizmetleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adnan Kara ile birlikte, DOKKAF kapsamındaki etkinliklere katılan Bayburt Üniversitesi öğrencileri fuarda ayrıca, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire (BİDEB) Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş ile de bir araya gelme imkanı buldular.

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