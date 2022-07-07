Bayburt Üniversitesine Turuncu Bayrak Ödülü

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin; eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetlere erişiminde farkındalık uyandırmak amacıyla YÖK tarafından gerçekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu.

BAYBURTGÜNDEM- Külliye içerisinde engelli bireylerin eşitliğini sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi sonunda Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi, YÖK 2022 Yılı Engelsiz Üniversite 'Turuncu Bayrak' ile ödüllendirildi.

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi içerisinde bulunan fakülteler, enstitüsüler, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri ve kültür merkezi engelli bireylere sağladığı imkânlarla YÖK 2022 Yılı Engelsiz Üniversite 'Turuncu Bayrak' ödülüne layık görüldü.

2019 yılında Dede Korkut Külliyesi'ndeki bütün idari ve akademik binalar için almış olduğu "Turuncu Bayrak" ödülüne bu yıl Baberti Külliyesi'ni de ekleyen Bayburt Üniversitesi, tam anlamıyla Engelsiz Üniversitesi olma yolunda neredeyse sona ulaştı. Bu anlamda, Bayburt Üniversitesi Bâbertî ve Dede Korkut Külliyelerinde engelli bireylere, kimseye ihtiyaç duymadan külliyeler içerisinde sosyo-kültürel faaliyetler, eğitim-öğretim hizmeti ve fiziksel mekanlara erişebilme kolaylığı sağlayarak herkes için imkanlar sunmaya devam ediyor.