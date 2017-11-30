Halk Sağlığına Katkı
Halk Sağlığına Katkı
0
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
0
Çiftçilerin Borçları Erteleniyor
Çiftçilerin Borçları Erteleniyor
0
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
0

Bayburt Üniversitesi’nden ‘Kadına Şiddete Yönelik’ Farkındalık

Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) tarafından, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ konferansı düzenlendi. Türkiye’de kadın cinayeti işlenmeyen tek il olan Bayburt’ta yaratılan farkındalık ile dünyaya örnek bir mesaj verildi.

Bayburt Üniversitesi’nden ‘Kadına Şiddete Yönelik’ Farkındalık
30 Kasım 2017 Perşembe 11:28

Son yıllarda, Türkiye ve dünyada en çok konuşulan sorunların başında gelen ‘kadına şiddet’ olgusu, toplumların temel müesseselerinden olan aile kurumunu derinden sarsmaya başladı. Üstelik ülkemizde yayınlanan kadın cinayetleri raporunda birçok ilin karnesi zayıfken, Bayburt, hiçbir cinayetin işlenmediği örnek il oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen Konferans etkinliğinde, Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi gerektiren meselelere vurgu yaparak, Bayburt’un bu konudaki örnek durumuna vurgu yaptı.

Konferansa Davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Filiz Kartal, siyasal hayattaki kadın görünürlüğü üzerine yaptığı konuşmasında, Türkiye’de son yıllarda artan kadın siyasetçi sayısına rapmen yeterli sayıya ulaşılamadığını, Avrupa’daki birçok ülkeden önce Seçme ve Seçilme şansı elde etmiş kadınlarımızın siyasi hayatta daha fazla görünmesi gerektiğini ifade etti.

Konferansta davetli olan bir diğer konuşmacı Av. Ahmet Kalender ise, Kadına şiddetin cezai müeyyide boyutunda hala bazı eksiklikler olduğunu aktararak, “Kadına yönelik şiddeti engelleyen anayasal düzenlemeler olmasına rağmen, bunlar genişletilmeli ve cezalar caydırıcı hale gelmelidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın gayretleri bu noktada örnektir. Artık bazı sebeplerin kadın cinayetlerini meşru kılmasının tamamen önüne geçilmelidir” dedi.

Konferansa rektör yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile birlikte akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konferans, Bayburt Korosu tarafından sahnelenen ‘Kadın Şiirleri ve Türkü Dinletisi’ programıyla birlikte sona erdi.

İlgili Galeriler
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Önceki Haber
Bayburt Üniversitesi’nden Halk Sağlığına Katkı
Sonraki Haber
Aile Yaşam Merkezi’nde Mevlid Kandili Programı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.