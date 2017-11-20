Bayburt Üniversitesi’nden Coşkulu Açılış

Bayburt Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni, 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu’nda yoğun katılım ve büyük coşku ile gerçekleşti. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da teşrif ettiği törende, ‘gelenekten geleceğe’ uzanan eğitim yaklaşımıyla büyüyen Üniversitenin yeni yıl akademik vizyonu paylaşıldı.

Bayburt Üniversitesi’nin ‘Gelenekten Geleceğe Eğitim’ vizyonu kapsamında, ‘Geleceğin Teknolojisi ve Ağ Toplumuna Entegre Üniversite’ konsepti ile organize edilen 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni, şehrin, bölgenin ve Ülkenin dokularını bir araya getirdi. Bölgede istikrarın en önemli teminatları arasında yer alan Üniversitenin akademik yıl açılış törenine, Vali Ali Hamza Pehlivan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ak Parti Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim Zeybek, kurum amirleri, akademik ve idari personel ile birlikte öğrenciler ve STK’lardan konuklar katıldı. Çeşitli etkinliklere sahne olan törende, Başbakan Binali Yıldırım’ın kutlama mesajı da okundu. Mesajda, Milletin üniversiteler ve onların öğrencilerinden beklentileri ile yeni akademik yılın hayırlara vesile olması temennisi yer aldı.

Üniversitenin tez zamanda adından söz ettirmesinde büyük pay sahibi olan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun tören konuşmasını, eğitim ve bilgi teknolojileri üzerine kurarak, 2023 gibi geleceğe dair en anlamlı vizyonlardan birine sahip Türk Toplumunda, başarının bilgiyi üretmek, paylaşmak ve teknolojiye dönüştürmekle mümkün olacağını ifade etti. Her türlü çaba ile üniversiteyi bilgi üreten ve yaşama entegre eden bir konuma ulaştıracaklarının altını çizen Coşkun, gelecek nesillerin sahip olacakları insancıl, bilimsel, nitelikli ve değer içeren bilgi sayesinde, 15 Temmuz’u gerçekleştiren hainler gibi çok sayıda şer odağını daha filizlenmeden kurutacağını önemle belirtti. Üniversitenin büyüme grafiği hakkında rakamsal veriler sunan Coşkun, akademisyenler, öğrenciler ve diğer paydaşlara da seslenerek, gelecek hedeflerindeki ortak görev ve sorumlulukların önemine vurgu yaptı.

Rektör Coşkun’un yanı sıra törende, Belediye Başkanı Memiş, Milletvekili Kavcıoğlu ve Vali Pehlivan da birer konuşma yaparak, başarı temennisinde bulunup, üniversite ile işbirliğinin şehir için önemine dikkat çektiler.

Törenin kapanış konuşmasını ise aslen Bayburtlu olan Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptı. Ağbal öncelikli olarak akademik yayın ve geçmiş yıllarda koyduğu 15.000 öğrenci hedefine değindi. Bayburt Üniversitesi’nden öncelikli beklentisinin yayın yapmak olduğunu ileten Ağbal, yayın yaptıkça başarının artacağını söyledi. Ağbal ayrıca, Rektör Coşkun ve ekibinin özverili çalışmalarından aldığı güvenle, 2019 yılına kadar 15.000 öğrenci hedefine ulaşılacağından şüphesinin olmadığını sözlerine ekledi.

Bakan Ağbal, törendeki konuşması sırasında, 1990’lı yıllardan itibaren tüm dünyada kökten bir değişimin meydana geldiğini dile getirerek, gelecekteki durum hakkında bilgi verdi. Bir ilke de imza atarak, 21. Yüzyıl global dünyasına yönelik tespitler ve stratejileri içeren “Global Yeni Trendler: Demografi ve Ekonomik Güç Dengeleri Yeniden şekilleniyor” başlıklı sunumu konuklarla paylaşan Ağbal, bu sunumun bir ilk olduğunun altını çizdi. Ağbal sunumunda, yaşlanan küresel nüfus, sağlık politikaları, 2050’nin dünyası, göç, ticaret ve kent olgusu gibi konularda bilgi verdi. Rektör Coşkun’un konuşmasına atıfta bulunan Ağbal, “Üniversitelerin yeni dengelere uyum sağlayacak çözüm önerileri ve yol haritaları çıkarması gerekir” dedi. Yaşlanan nüfusun önüne geçmek için ‘En az 3 Çocuk’ politikasının önemine dikkat çeken Ağbal, değişen trendlere uygun olarak Türkiye’nin yüzünü, Afrika’ya, Asya’ya ve Uzak Doğu’ya döndüğünü ve Batı hegemonyasını kırdığını anlattı.

Coşkuya sahne olan tören başarılı öğrenciler ve akademisyenler ile birlikte, akademik kariyerlerinin başından beri Bayburt Üniversitesi’nde olan Doçentlere berat takdim edilmesiyle sona erdi.