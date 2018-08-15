Bayburt Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına tepki gösterdi.

Bayburt Üniversitesinden yapılan yazılı açıklama:

“ABD’de Trump yönetiminin, Türk halkına, meşru yönetimine ve hukuk sistemine ağır ve açık bir saygısızlık ve saldırı süreci başlattığını görüyoruz.

Trump Yönetimi, ülkemizin güvenliğine en büyük tehdidi oluşturan terör örgütlerine açıkça ve doğrudan destek vermektedir. Bu terör örgütlerine detsek vermekten yargılanan vatandaşlarını, din adamı kisvesi altında gayri meşru yollarla koruma girişiminde bulunmaktadır. Türk milletine ve meşru kurumlarına, gayri meşru ve iyi niyet dışı baskılar kurup yönlendirmeye çalışmaktadır.

Yönetime geldiği ilk günden bu yana, sadece Türkiye’ye ve Türk milletine değil, başka birçok ülkeye ve meşru yönetimlerine bu türden iyi niyet ve hukuk dışı sistematik uygulamalar yürüten Trump yönetimi, bu günlerde Türkiye’ye karşı ekonomik unsurları, yerleşik uluslararası ticari hukuk kurallarını da hiçe sayarak, bir silah gibi kullanmaktadır. Bu tavır, ülkemizin ekonomik düzenini, sosyal huzurunu ve ülke güvenliğini tehdit etmektedir.

Trump yönetiminin, dünyayı parçalara, kutuplara bölmeye yönelik bu uygulamaları karşısında, ülkemizin meşru hükümetinin ve diğer ülkelerin haklı karşı duruşlarını desteklediğimizi ve uluslararası toplumun huzuru ve güvenliği için bundan sonra da bu karşı duruşun sonuna kadar devam etmesi gerektiğine olan inancımızı ve desteğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.”