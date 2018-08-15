 ﻿
BAYBURT VAKFI HEYETİ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
BAYBURT VAKFI HEYETİ VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
Bayburt-Demirözü arasındaki duble yol ne zaman bitecek.?
Bayburt-Demirözü arasındaki duble yol ne zaman bitecek.?
0
Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
0
0
banner399

Bayburt Üniversitesinden ABD’ye Tepki

Bayburt Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına tepki gösterdi.

Bayburt Üniversitesinden ABD’ye Tepki
15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:34

Bayburt Üniversitesinden yapılan yazılı açıklama:

“ABD’de Trump yönetiminin, Türk halkına, meşru yönetimine ve hukuk sistemine ağır ve açık bir saygısızlık ve saldırı süreci başlattığını görüyoruz.  

Trump Yönetimi, ülkemizin güvenliğine en büyük tehdidi oluşturan terör örgütlerine açıkça ve doğrudan destek vermektedir. Bu terör örgütlerine detsek vermekten yargılanan vatandaşlarını, din adamı kisvesi altında gayri meşru yollarla koruma girişiminde bulunmaktadır. Türk milletine ve meşru kurumlarına, gayri meşru ve iyi niyet dışı baskılar kurup yönlendirmeye çalışmaktadır. 

Yönetime geldiği ilk günden bu yana, sadece Türkiye’ye ve Türk milletine değil, başka birçok ülkeye ve meşru yönetimlerine bu türden iyi niyet  ve hukuk dışı sistematik uygulamalar yürüten Trump yönetimi, bu günlerde Türkiye’ye karşı ekonomik unsurları, yerleşik uluslararası ticari hukuk kurallarını da hiçe sayarak, bir silah gibi kullanmaktadır. Bu tavır, ülkemizin ekonomik düzenini, sosyal huzurunu ve ülke güvenliğini tehdit etmektedir. 

Trump yönetiminin, dünyayı parçalara, kutuplara bölmeye yönelik bu uygulamaları karşısında, ülkemizin meşru hükümetinin ve diğer ülkelerin haklı karşı duruşlarını desteklediğimizi ve uluslararası toplumun huzuru ve güvenliği için bundan sonra da bu karşı duruşun sonuna kadar devam etmesi gerektiğine olan inancımızı ve desteğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

banner397
İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Bayburtta
Cumhurbaşkanı Bayburtta
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Önceki Haber
BAYBURT VAKFI DAYANIŞMA YEMEĞİ DÜZENLEDİ
Sonraki Haber
Bayburt Üniversitesinden ABD’ye Tepki
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.