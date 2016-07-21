BAYBURT ÜNİVERSİTESİNDE SORUŞTURMA

Bayburt Üniversitesi'nde görevli 3 akademik ve 2 idari personel açığa alındı.

Bayburt'ta, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi kapsamında, Bayburt Üniversitesi'nde görevli 3 akademik ve 2 idari personel açığa alındı. Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili olanların belirlenmesi amacıyla, üniversitede soruşturma yürütüldüğü,

bu kapsamda, FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle, 3 akademik ve 2 idari personel olmak üzere, 5 kişinin açıldığa alındığı öğrenildi.