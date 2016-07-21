BAYBURT ÜNİVERSİTESİNDE SORUŞTURMA

Bayburt Üniversitesi'nde görevli 3 akademik ve 2 idari personel açığa alındı.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİNDE SORUŞTURMA
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Bayburt'ta, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi kapsamında, Bayburt Üniversitesi'nde görevli 3 akademik ve 2 idari personel açığa alındı. Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili olanların belirlenmesi amacıyla, üniversitede soruşturma yürütüldüğü,
bu kapsamda, FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle, 3 akademik ve 2 idari personel olmak üzere, 5 kişinin açıldığa alındığı öğrenildi.
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Gs - 5 ay önce
Yürü be kim tutar seni :)
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