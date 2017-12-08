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Bayburt Üniversitesi’nde Kudüs Sorunu Konuşuldu

Amerika Birleşik Devletlerinin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinin ardından, Batı’ya hakim olman İslamafobi konusu yeniden gündeme geldi. Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Alıcı, Kudüs meselesini İslamafobi bağlamında açıklayan bir konferans verdi.

Bayburt Üniversitesi’nde Kudüs Sorunu Konuşuldu
08 Aralık 2017 Cuma 17:29

Amerika Birleşil Devletleri’nin (ABD) Kudüs konusundaki yaklaşımı Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinde tepkiye neden olurken, Bayburt Üniversitesi de duruma ilişkin bir bildiri yayımlamanın yanı sıra, akademik etkinlikler düzenlemeye başladı. Bu çerçevede, Meselenin ardındaki gerçekleri öğrencilere ve kamuoyuna anlatmak üzere, Bayburt Üniversitesi’nin davetlisi olarak şehre gelen Prof. Dr. Alıcı, ‘Batının İslama ve Müslümanlara Bakışı ve Kudüs’ isimli konferans verdi. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansta, Kudüs’ün asırlardır İslam medeniyetinin kutsal mekanları arasında yer aldığını anlatan Alıcı, söz konusu kararı haddini aşan bir tavır olarak niteledi.  Özellikle Batı Avrupa ve Amerika’da İslam düşmanlığının ileri boyutlara ulaştığının altını çizen Alıcı, Kudüs üzerinden bir çatışma ortamı yaratılmaya çalışıldığını ve tüm Müslümanların bu duruma karşı ortak tavır sergilemesi gerektiğini belirtti. Alıcı, Kudüs’ün her Müslümanın ayrı ayrı sorumluluğunda bulunduğunu ifade ederek, galeyana ve tahriklere gelmeden meşru müdafaa sergilemelerini talep etti. Bayburt’un gösterdiği kararlı tavrı takdir ettiğini sözlerine ekleyen Alıcı son olarak, Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi ve barış dini İslam’a karşı gösterilen düşmanca tavır kınandı.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun Katıldığı konferansa, akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar da yoğun ilgi göstererek, karara karşı tepkilerini ortaya koydu.

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