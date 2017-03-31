Bayburt Üniversitesi’nde Kızılay Mağazası Açıldı

Türk Kızılayı Bayburt Şubesi ve Bayburt Üniversitesi Türk Kızılayı Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle Bayburt Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Ek Binasında, “üni-butik” tarzda bir mağaza açıldı.

Bayburt Üniversitesi’nde Kızılay Mağazası Açıldı
31 Mart 2017 Cuma 14:32

30 Mart 2017 tarihindeki açılışa Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılayı Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Fikret Aksoy, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Çoruh Butik” adı verilen mağazada Türk Kızılayı Genel Merkezinden temin edilen ürünlerin öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.

banner358
İlgili Galeriler
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.