Bayburt Üniversitesi’nde Kızılay Mağazası Açıldı

Türk Kızılayı Bayburt Şubesi ve Bayburt Üniversitesi Türk Kızılayı Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle Bayburt Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Ek Binasında, “üni-butik” tarzda bir mağaza açıldı.
30 Mart 2017 tarihindeki açılışa Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılayı Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Fikret Aksoy, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
“Çoruh Butik” adı verilen mağazada Türk Kızılayı Genel Merkezinden temin edilen ürünlerin öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.
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