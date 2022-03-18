Bayburt Üniversitesinde Düzenlenen Söyleşiye Bayburt’un İlk Sahafı Ruhlar Çetin Katıldı

Bayburt Üniversitesi, Siyasal Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından bir söyleşi programı düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM- Dede Korkut Külliyesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye konuk olarak, Bayburt’un ilk sahafı olan Ruhlar Çetin katıldı. Ruhlar Çetin’in hayatı ve sahaf olma sürecinin konu edildiği söyleşide Çetin, öğrencileri kitap okuma konusunda da teşvik etti. Katılımcılardan gelen soruları cevaplayarak, Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Söyleşiye; Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.