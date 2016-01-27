Bayburt Üniversitesinde Adalet Meslek Yüksekokulu Açılıyor

Adalet Meslek Yüksek Okulu YÖK onayından geçti. Bayburt Üniversitesi, meslek yüksekokulları arasına bir yenisini daha kazandırdı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Adalet Meslek Yüksek Okulu’nun YÖK onayından geçmesi ile ilgili müjdeli haberin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Adalet Meslek Yüksek Okulu’nun ülkemiz yargı sistemine nitelikli elaman yetiştirmekle birlikte Bayburt’umuza önemli katma değer sağlayacağını belirten Rektör Coşkun, “ Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına "Adalet Meslek Elemanı" unvanı verilmekte, bu elemanlar mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli olan işlemleri yürütmektedirler. Bu meslek elemanları, devlet ve özel sektör alanında oldukça ihtiyaç duyulan ve fazla sayıda istihdam edilen ara elemanlardır.” ifadelerini kullandı.