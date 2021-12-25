Bayburt Üniversitesinde Acil Durum Tatbikatı

Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından acil durumlara müdahale kapsamında bir tatbikat gerçekleştirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde gerçeğini aratmayan bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat, Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü paydaşlığında yapıldı. Tatbikat kapsamında, trafik kazası, yangın söndürme, arama-kurtarma, güvenlik önlemleri ve ilkyardım gibi durumlarda neler yapılacağı ve olaya nasıl müdahale edileceğine yönelik faaliyetlere yer verildi.

Tatbikatta, acil durumlarda anında yapılması gerekenler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve tatbikat ekipleri tarafından canlandırıldı. Bâberti Külliyesinde meydana gelen trafik kazası senaryosunu tatbik eden öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü kolluk kuvvetleri, Bayburt Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri katılımcılara uygulamalı olarak bilgiler de verdi.

Her yönüyle iyi planlanmış bir senaryo ve uygulamanın olduğu tatbikata tanıklık eden katılımcılar, unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.

Programın sonunda, emeklerinden dolayı paydaş kurumlara ve öğrencilere teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Kamu kurumlarıyla birlikte önemli bir acil durum tatbikatı gerçekleştirdik. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencilerimizin hazırladığı bu tatbikata bütün ilgili kurumlarımız da destek sağladılar. Gerçeği aratmayan bu uygulamalar aynı zamanda öğrencilerimizin meslek kariyerlerine en iyi şartlarda hazırlanmaları, yetkinliklerini temin etmeleri açısından da çok önemli. Önümüzdeki süreçlerde de ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde yine benzer etkinlikleri üniversitemizde düzenlemeyi planlıyoruz.” dedi.

Tatbikata; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Ramazan Yiğit, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Çevik, kurum amirleri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.