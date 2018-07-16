Bayburt Üniversitesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anma etkinlikleri dolayısıyla darbenin içyüzü ve milletin zaferini anlatan bir konferans düzenledi.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Bir Milletin Dirilişi’ isimli konferansa Dr. Zekeriya Işık konuşmacı olarak katıldı. Üniversite personeli ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, kara geceden aydınlığa uzanan demokrasi mücadelesinin geldiği nokta anlatıldı. Darbenin içyüzü ve FETÖ terör tehlikesinin 15 Temmuz gecesi ne kadar büyük bir tehdit içerdiğini örneklerle anlatan Işık, yaşanmış olaylar üzerinden tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Acımasız hainlere karşı canını siper eden milletimizin birlik ruhuyla demokrasisine sahip çıktığını belirten Işık, bu elim olayın uyuyan devi uyandırdığını söyledi. Işık, artık yeniden büyük devlet olma yolunda birbirimize kenetlendiğimizi ifade ederek, şehirlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diledi.

Konferansa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mehmet Emin Eryiğit ve Akademisyenlerin yanı sıra kurum amirleri katıldı.