Bayburt Üniversitesi,5.Dede Korkut Şenlikleri Ali Baran Konseriyle devam etti.

Bayburt Üniversitesi beşincisini düzenlediği Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri ikinci haftasında da hız kesmeden devam ediyor. Şenliklerin onuncu günü; şiir okuma yarışması, geleneksel çocuk oyunları şenliği, müzikal, panel ve konser etkinlikleriyle tamamlandı.

BAYBURTGÜNDEM- Günün ilk programı BAYÜ Şiir Okuma yarışması oldu. Kültür Merkezi Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen yarışma, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Turgay Kabak ve Dr. Ahmet Akpınar’ın katkılarıyla hazırlanan programda ayrıca Bayburt Üniversitesi öğrencileri ile müzisyenler Ertuğrul Bayhan ve Kerim Çikot tarafından müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Yarışma sonucunda, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Abdülsamet Erdaş birinci olurken, Eğitim Fakültesinden Mehmet Kaynak ikinci, Bayram Çakma ise üçüncü oldu. Kazananların ödülleri ise Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve D. Mehmet Doğan tarafından verildi.

Etkinlikler okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan müzikli gösteri ile devam etti. Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Celal Boyraz tarafından oluşturulan çocuk şarkılarının yer aldığı Zıplayan Pire Müzikali, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Programı öğrencileri tarafından sahnelendi. Ukulele enstrümanı kullanılarak sahnelenen müzikale Kızılay Anaokulu, 85. Yıl Anaokulu ve Kaleardı 75. Yıl İlkokulundan öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği Çocuk Oyunları Şenliğinin beşincisi de bugün gerçekleştirilen etkinlikler arasında yer aldı. 5. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda yoğun katılımla yapıldı.

Öğretim üyeleri Doç. Dr. Hülya Kodan, Doç. Dr. Öztürk Ağırbaş ve Öğr. Gör. Bülent Tatlısu koordinatörlüğünde, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen şenlikte çocuklar, şarkılar eşliğinde dans ederken unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını da oynama imkanı buldular. Ayrıca yarış parkurları oluşturularak çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Bayburt Ünivetsitesi Sınıf Öğretmenliği ve Antrenörlük bölümü öğrencilerinin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaleardı 75. Yıl İlkokulu, Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu ve Aşağı Kırzı Köyü İlkokulundan yüze yakın öğrenci katılım sağladı.

5.Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında ‘Bilge Yazarlar Paneli’ başlıklı bir panel de düzenledi.

Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans salonunda gerçekleştirilen “Tarih ve Dil” temalı panelin moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi önceki dönem rektörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Coşkun yaptı. Panele, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt ve Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan ise konuşmacı olarak katıldı.

Panel öncesinde bir açılış konuşması yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; geniş çerçevede düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında yer alan panelin, şenliklerin bilimsel kısmını güçlendirdiğine dikkat çekti. Bu tür organizasyonların genişleyerek devam edeceğine vurgu yapan Rektör Türkmen, sunumlarıyla destek olan misafirlerin yanı sıra bu etkinliğin planlanmasında emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Prof. Dr. Coşkun’un selamlama konuşması ile başlayan panelde Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Doğan “Dede Korkut ve Bayburt”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arıcan “Türkçe Bilim Dilinin İmkanı Üzerine Felsefi Bir Değer” ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kurt ise “Din Dilinin Sosyo-Kültürel Hayata Etkileri” konularında katılımcılara bilgi paylaşımında bulundu.

Panel sonunda, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’a, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Nazmi Karabulut tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt’a, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Zeki Eraslan tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a ve Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu tarafından ise Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan’a teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

Günün son etkinliği ise Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda düzenlenen Ali Baran konseri oldu. Kendine has tarzıyla, sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı Baran, konsere katılanları coşturdu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler ise oldukça eğlenceli vakit geçirdiler. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı Baran, Rektör Türkmen başta olmak üzere programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.