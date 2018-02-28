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Bayburt Üniversitesi Üreten Öğrenciler Yetiştirmeye Devam Ediyor

‘Sevdadan Kalan’ isimli roman kitabıyla Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Esmer Cebe ve ‘Sokak Hayvanları’ için yaptığı mamalıklarla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Muhammed Badur, ürettikleriyle diğer öğrencilere örnek oldu.

Bayburt Üniversitesi Üreten Öğrenciler Yetiştirmeye Devam Ediyor
28 Şubat 2018 Çarşamba 14:18

Bayburt Üniversitesi, üreterek topluma faydalı olan ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek öğrencilerin yetiştiği saygın bir kurum olma yolunda hızla ilerliyor. Bunun en güzel örneklerini sergileyen iki öğrenci, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

‘Sevdadan Kalan’ isimli Romanında, İstanbul’daki popüler hayattan kaçan genç bir kadın öğretmenin, gittiği taşrada hakim olan batıl inançlarla mücadelesini ve orada aşık olduğu bir gençle kurdukları gönül ilişkisini anlatan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisi Esmer Cebe, çocukluktan beri dinlediği hikayelerden etkilendiğini ve eğitimin her soruna çözüm getirecek bir araç olduğu mesajı verdiğini dile getirdi. Cebe, kitabını Rektör Coşkun’a hediye ederken, Cineus Babil Kitabevinden çıkan kitabı için düzenleyeceği imza gününe davet etti.

Bir diğer örnek öğrenci Muhammed Badur ise, kendi çabalarıyla başlattığı sosyal sorumluluk kampanyasında sesini tüm yurda duyurdu ve ulusal basında yer aldı. Satın aldığı plastik borulardan mamalıklar yaparak şehrin çeşitli noktalarına yerleştiren Badur, bursundan arttırdığı parayla satın aldığı mamaları sokak hayvanlarıyla paylaştı. Üniversitenin ve Kızılay’ın destekleriyle mamalık sayısını ve mama desteğini arttırdığını dile getiren Badur, kendisine çalışmak için bir atölye tahsis eden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne ve Rektör Coşkun’a teşekkür etti.

Öğrencilerin başarılı gayretlerinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Rektör Coşkun, bu tarz örnek projeleri her zaman desteklediklerini ve öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Coşkun, öğrencilerle birlikte, projelerinin gelişmesi için zaman kaybetmeden çalışmaya başlayacaklarının müjdesini de verdi.

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