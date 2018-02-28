Bayburt Üniversitesi Uluslararası Akademik Ağlarını Gürcistan ile Genişletti

Bayburt Üniversitesi ile Gürcistan’ın Tiflis Ivane Javakhişvili Devlet Üniversitesi (TSU) ve Ilia Devlet Üniversitesi (ISU) arasında karşılıklı akademik işbirliği protokolü imzalandı. Ziyaret sırasında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen 8. Uluslararası Eğitim Fuarı’na katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve beraberindeki heyet, üniversitenin ve Eğitim Fakültesi’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Akademik işbirliği atılımları ile dünyanın dört bir yanına uzanan Bayburt Üniversitesi, bilim ve kültür köprüleri kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Gürcistan’ın önde gelen iki devlet üniversitesi ile karşılıklı işbirliği protokolleri imzalandı. Başkent Tiflis’te gerçekleşen törende, Bayburt Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Tiflis Ivane Javakhişvili Devlet Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Giorgi Şervaşidze ve Ilia Devlet Üniversitesi adın Rektör Prof. Dr. Giga Zedania, protokole imza attı. Törende, üniversitelerin akademik heyetleri ve Gürcistan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşat Koca da hazır bulundu. Protokol hakkında konuşan Rektör Coşkun, özellikle inşaat ve gıda mühendisliği alanlarında, bu iki saygın üniversite ile karşılıklı akademik paylaşım yapmayı hedeflediklerini belirtti.

İmza Töreni sonrası, Uluslararası katılımcıları ağırlayan fuardaki Bayburt Üniversitesi standını ziyaret eden Rektör Coşkun, çalışmaları yerinde takip ederek misafirlerle sohbet etti. Bu fuarın Bayburt Üniversitesi’nin uluslararası düzeydeki tanıtımına katkı sunacağını belirten Coşkun, birçok üniversite arasında tanınan ve tercih edilen bir konuma gelmek istediklerini aktardı. Coşkun, Eğitim Fakültesi’nin hâlihazırda çok sayıda yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, mevcut ilgi ve çalışmalardan yola çıkarak, önümüzdeki yıllarda bu öğrencilerin sayısında artış beklediklerini dile getirdi.

Uluslararası nitelikli fuar, 16 farklı ülkeden 83 katılımcıyı ve 15.000 ziyaretçiyi ağırladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen katılımcılar arasında Bayburt Üniversitesi’nin yüksek ilgi görmesi, heyet tarafından memnuniyetle karşılandı.