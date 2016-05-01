Bayburt Üniversitesi Türkiye 2.si

Bayburt Üniversitesi Proje ve Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri "Space Apps Challenge" isimli proje yarışmasında Türkiye 2. si oldu.



Türkiye’den birçok üniversitenin katıldığı Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi "NASA"nın öncülüğünü yaptığı 20-24 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara'da Tük Hava Kurumu Üniversitesinde yapılan yarışmaya Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Musa Yankın, Tuğçe Demir ve Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencisi İlham Taha Oğulluk katıldı.

"Bal-Ast-Manyetik Alan Kontrolü" isimli projeleriyle Bayburt Üniversitesini başarıyla temsil eden öğrencilerimiz Türkiye 2.si olmayı başardı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, elde ettikleri dereceden dolayı öğrencilerimizi tebrik etti.

