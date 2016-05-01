Bayburt Üniversitesi Türkiye 2.si

Bayburt Üniversitesi Proje ve Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri "Space Apps Challenge" isimli proje yarışmasında Türkiye 2. si oldu.

Bayburt Üniversitesi Türkiye 2.si
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Türkiye’den birçok üniversitenin katıldığı Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi "NASA"nın öncülüğünü yaptığı 20-24 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara'da Tük Hava Kurumu Üniversitesinde yapılan yarışmaya Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Musa Yankın, Tuğçe Demir ve Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencisi İlham Taha Oğulluk katıldı. 
 "Bal-Ast-Manyetik Alan Kontrolü" isimli projeleriyle Bayburt Üniversitesini başarıyla temsil eden öğrencilerimiz Türkiye 2.si olmayı başardı.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, elde ettikleri dereceden dolayı öğrencilerimizi tebrik etti.
 
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