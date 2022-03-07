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Bayburt Üniversitesi “Sporfest” ile Coştu

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Toplulukları tarafından ilk defa düzenlenen festival "Sporfest" renkli görüntülere sahne oldu.

Bayburt Üniversitesi “Sporfest” ile Coştu
07 Mart 2022 Pazartesi 12:06
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
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BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Üniversitesi bilimsel ve kültürel faaliyetlerinin yanında sosyal alanda yaptığı çalışmalarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda, Bayburt Üniversitesinde spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren bir festival düzenlendi. Öğrenciler arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla ilk defa düzenlenen Sporfest, Bâberti Külliyesi Açık Amfi alanında yapıldı.

Yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen festival kapsamında halk oyunları gösterisi, zumba gösterisi, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar ve müzik eğlence etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında ayrıca katılımcılara, sucuk ekmek ve içecek ikramı da yapıldı.

Festivalde öğrencilerle birlikte zaman geçiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, gençliğin enerjisinin festival ruhuna yansıdığına tanıklık ettiklerini söyledi. Festivali yapma amaçlarının salgın sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirmek, yoğun ders temposuyla uğraşan öğrencilerin aynı zamanda stres atmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Öğrenci topluluklarını çok önemsediklerini belirten Rektör Türkmen, “Öğrencilerimizin sosyal hareketliliklerini ve etkileşimlerini artırmak bizler için oldukça önemli. Bu kapsamda öğrenci topluluklarımızı ve faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin özellikle topluluk çatısı altında gerçekleştirdikleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaları da oldukça önemli. Bu kapsamda, Üniversitemizde zengin bir sosyal etkileşim oluşturabilmek adına bu tür faaliyetlerimize Bahar dönemi boyunca devam edeceğiz. Bu dönemde öğrencilerimizle birlikte planladığımız etkinliklerimizin bir tarafında eğlence içerikli faaliyetler olduğu gibi diğer bir tarafında ise öğrencilerimizin kişisel ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler de yer alıyor.” dedi.

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerin üniversiteye değer katttığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Türkmen; festivalin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencileri ve destek olan akademik ve idari personelleri tebrik etti.

Unutulmaz bir gün geçirdiklerini dile getiren öğrenciler ise festivalden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler. Rektör Türkmen başta olmak üzere programın düzenlemesinde desteklerini esirgemeyen bütün üniversite yönetimine teşekkürlerini ilettiler.

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