İsrail Parlamentosunun kabul ettiği ‘Yahudi Ulus Devlet Yasası’ üzerine toplanan Bayburt Üniversitesi Senatosu, mevzubahis hukuksuzluğu 8 ayrı dilde yayımladığı karar ile kınadı.

Türkiye’de ve dünyada tepkilere yol açan hukuksuzluğun zemin hazırladığı ırkçı yaptırımlara karşı Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun başkanlığında toplanan senato, iki devletli çözüm arayışlarını işlevsiz bırakmayı amaçlayan tasarıyı masaya yatırdı. Toplantı sonucunda, İsrail’in insan hakları, evrensel değerler ve BM kararlarına uymayan hukuksuzluğuna karşı kınama kararı çıktı. 23/07/2018 tarihli senato kararı ile İsrail, "Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İbranice, İngilizce ve Rusça" dillerinde kınandı.

Bayburt Üniversitesi Senatosu’nun 8 ayrı dilde yayımladığı kınama kararında şu ifadeler yer almaktadır;

İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletlerin yasal ve ahlaki sistemiyle çatışmaktadır. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir.

Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir.

Rektörler ve Bayburt Üniversitesi Senatosu olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiilen Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz.