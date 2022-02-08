Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Yayınımıza konuk oldu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Bayburt Üniversitesinde yapılan çalışmaları, Esnafın ve Halkımızın Bayburt Üniversitesine bakışını,Öğrencilerin şikayetlerini sorduk.

BAYBURTGÜNDEM- Prof.Dr.Mutlu Türkmen Bayburt Üniversitesinde Spor branşındaki gelişmeleri,Lisans Programları ve Akedemik kadronun durumunu belirtti ve Öğrencilerimizin Kampüs alanlarında sosyal faaliyet yapabilecekleri alanları geliştirdiklerini belirterek,Kampüs alanında sinema salonlarının açıldığını söyledi.

Türkmen Kampüs alanlarındaki işletmelerin Bayburt Esnafı tarafından işletildiğini belirtti.

Öğrencilerin Bayburt Üniversitesini tercih etmeleri okuma niyeti olanlar açısından bir çok avantaja sahip olduğunu belirtti.