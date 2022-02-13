Bayburt Üniversitesi Rektörü İHH İnsani Yardım Vakfı çocuklarını ağırladı

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde bulunan Konuk evinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı yetim çocukları için düzenlenen kahvaltı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt il temsilciliği başkanı İlhami Polat, çocuklar ve anneleri katıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Kahvaltıdan sonra Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde bulunan sinema salonunda film seyreden çocuklarımız için akabinde Bowling Salonunda, bowling etkinliği düzenlendi. Ayrıca Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde bulunan dart, okçuluk ve bocce salonlarında müsabakalar de gerçekleştirildi. Bu yönüyle yetim çocukların çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle potansiyellerinin farkına varmaları hedeflendi. Programın devamında ise Bayburt Üniversitesi kütüphanesi ziyaret edildi.

Çocukların akademik becerilerinin yanı sıra zihinsel gelişimlerini çok yönlü biçimde etkileyecek sportif faaliyetler ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefleyen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde hizmete sunulan çeşitli spor tesisleri ve sosyal alanlarda çocuklarla buluşmayı tercih ederek gönüllerince bir gün geçirmelerini sağladı.

Sportif faaliyet ve kültürel etkinliklerle dolu bir gün geçiren çocukların ise gösterilen ilgi ve sevgiyle oldukça mutlu oldukları gözlemlendi. Gün boyunca devam eden etkinlik çocuklara yapılan hediye takdimi ile son buldu.