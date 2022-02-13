Bayburt'ta polisin yaptığı narkotik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Bayburt'ta polisin yaptığı narkotik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
0
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Gazetemizi ziyaret etti.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Gazetemizi ziyaret etti.
0
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Ziyaretinde Bir Bayburtlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Ziyaretinde Bir Bayburtlu
0
Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.
Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.
0
banner520

Bayburt Üniversitesi Rektörü İHH İnsani Yardım Vakfı çocuklarını ağırladı

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde bulunan Konuk evinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı yetim çocukları için düzenlenen kahvaltı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt il temsilciliği başkanı İlhami Polat, çocuklar ve anneleri katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü İHH İnsani Yardım Vakfı çocuklarını ağırladı
13 Şubat 2022 Pazar 15:44

BAYBURTGÜNDEM- Kahvaltıdan sonra Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde bulunan sinema salonunda film seyreden çocuklarımız için akabinde Bowling Salonunda, bowling etkinliği düzenlendi. Ayrıca Bayburt Üniversitesi  Kültür Merkezinde bulunan dart, okçuluk ve bocce salonlarında müsabakalar de gerçekleştirildi. Bu yönüyle yetim çocukların çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle potansiyellerinin farkına varmaları hedeflendi. Programın devamında ise Bayburt Üniversitesi kütüphanesi ziyaret edildi.

Çocukların akademik becerilerinin yanı sıra zihinsel gelişimlerini çok yönlü biçimde etkileyecek sportif faaliyetler ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefleyen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde hizmete sunulan çeşitli spor tesisleri ve sosyal alanlarda çocuklarla buluşmayı tercih ederek gönüllerince bir gün geçirmelerini sağladı.

Sportif faaliyet ve kültürel etkinliklerle  dolu bir gün geçiren çocukların ise gösterilen ilgi ve sevgiyle oldukça mutlu oldukları gözlemlendi. Gün boyunca devam eden etkinlik çocuklara yapılan hediye takdimi ile son buldu.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DOKKAF’A HAZIRLANIYOR
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DOKKAF’A HAZIRLANIYOR
0
Dr. Öğr. Üyesi Göktaş, ATAM Haberleşme Üyeliğine Seçildi
Dr. Öğr. Üyesi Göktaş, ATAM Haberleşme Üyeliğine Seçildi
0
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı!
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.