Bayburt Üniversitesi'nde '15 Temmuz' etkinliği

15 Temmuz'un yıldönümü, Bayburt Üniversitesi'nin düzenlediği konferans ve geleneksel okçuluk turnuvası etkinlikleriyle anıldı.

BAYBURTGÜNDEM-Türkiye'nin müşterek bir millet bilinciyle kenetlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Günümüze Türk Siyasal Hayatında Darbeler ve 15 Temmuz" konulu konferans ve "Yayını Alan Gelsin, 15 Temmuz Ruhu Canlansın" isimli geleneksel Türk okçuluk turnuvası, ülke çapındaki binlerce etkinlikte olduğu gibi 'egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu' mesajını tüm dünyaya iletti.

Konferans öncesi bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, darbelerin genellikle siyasi literatürün parçası olarak düşünüldüğü bir tarih yazma geleneğinde, milletin siyaset üstü direnişiyle kazandığı 15 Temmuz zaferinin yeni bir tarihsel kırılma olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un değerli bir millî bayram kimliği taşıdığını ifade eden Rektör Türkmen, "Millî bayramlar, milletin iradesiyle tecelli etmiş zaferleri temsilen kutlanırlar. 15 Temmuz şanlı zaferi, milletimizin topyekûn halde, sırt sırta vererek kazandığı müstesna zaferler içinde olması sebebiyle takdire şayandır" diye konuştu. Bayburt Üniversitesinin önemli kültürel üretim merkezlerinden biri olan Tiyatro Salonuna 15 Temmuz Şehidi Mustafa Karasakal'ın adının verilmesine de değinen Rektör Türkmen, "Bu konferansın, şehidimizin adını yaşatan bir kültür ortamında gerçekleşmesi de ayrıca gurur vericidir.

Şehidimiz her ne kadar aslen Bayburtlu olmasa da Bayburtlu bir ailenin himayesinde büyüdüğü için kültürel olarak bu coğrafyanın bir evladıdır" ifadelerini kullandı. Rektör Türkmen, katılımcıları selamlayarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kıvançla ve gururla kutladığını söyledi. Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Göktaş ise "Osmanlı'dan Günümüze Türk Siyasal Hayatında Darbeler ve 15 Temmuz" başlıklı bir sunum yaptı.



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan Rektörü Türkmen'e ziyaret Merkez Bankası Başkanı ve 26. Dönem Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'i makamında ziyaret etti. Bayburt'taki 15 Temmuz anma etkinliklerine onur konuğu olarak katılan Kavcıoğlu, Rektör Türkmen'i ziyaretinde Bayburt Üniversitesi'nin akademik, kültürel ve sportif faaliyetlerinden övgüyle söz etti.

Rektör Türkmen, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olması vesilesiyle önem arz eden 2022-2023 akademik yılı vizyonunu, projelerini ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı çalışmalarını anlattığı Kavcıoğlu'na, Bayburt'un ekonomi potansiyeli üzerine olası işbirliklerine kurumsal açıdan her zaman hazır oldukları söyledi. Ziyaret sonunda Kavcıoğlu'na Bayburt Üniversitesi tarafından yayımlanan 'Tarihsel ve Kültürel Varlıklarıyla Bayburt' kitabını ve Üniversitenin geleneksel ehram atölyesinde dokunan ehram kravatı hediye eden Rektör Türkmen, Bayburt'un birikimlerini ve zenginliklerini yaşatan çalışmalara öncelik verdiklerini sözlerine ekledi. Rektör Türkmen ziyaretleri için Kavcıoğlu'na memnuniyetini iletirken Kavcıoğlu da Bayburt Üniversitesi'nin başarılı çalışmaları dolayısıyla tebriklerini bildirerek, misafirperverliği için Rektör Türkmen'e teşekkür etti.