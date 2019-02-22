Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi Modern ve Geleneksel Sanatlara Ev Sahipliği Yaptı

Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversitenin 21 Şubat Kurtuluş Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Bayburt’ta Bir Sonbahar Hikayesi’ fotoğraf sergisi ve ‘Fihi Ma-fih’ tezhip sergisini eş zamanlı ağırladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Serdar Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerin katılımlarıyla açılışı yapılan sergiler, konuklarını tarih ve modern zamanlar arasında keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem’in konsept danışmanlığındaki fotoğraf sergisinde, Öğr. Gör. İmran Uzun ve Öğr. Gör. Savaş Keskin fotoğraflayan, Öğr. Gör. Ahmet Nadir Özkul tasarımcı olarak yer aldı. Fihi Ma-Fihi tezhip sergisinde ise Atatürk Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Elitok’un koleksiyon seçkisi sunuldu.

Sergide konuşan Rektör Coşkun, Bayburt’un Kurtuluş Günü’ne zenginlik katan sergilerin, tıpkı asırlık zafer gibi tarihle bugünü buluşturduğunu söyledi. Coşkun, kütüphanede yapılan ilk etkinlikler olma özelliği taşıyan sergilerin, kitapların dünyasıyla birlikte daha anlamlı olduğunu ifade etti. Zengin eserler sunan kütüphanenin yalnızca bir okuma alanı olmakla sınırlı kalmayacağını bildiren Coşkun, bir kültür ve sanat merkezi oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Sergi gezintisi sonrası protokol temsilcilerine kütüphanenin dijital hizmet süreçleri tanıtıldı. Dijitalleşme noktasında YÖK tarafından pilot üniversite seçilen Bayburt Üniversitesi’nin kütüphanede hayata geçirdiği uygulamalar ziyaretçilerden ve öğrencilerden tam not aldı.