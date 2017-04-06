Bayburt Üniversitesi İle Aras Elektrik İşbirliği Protokolü İmzaladı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile Aras Elektrik Genel Müdürü Sayın Fikret Akbaş arasında mutabık kalınarak imza altına alınan ‘’İşbirliği Protokolü’’ öğrencilere; staj, teknik gezi ve iş imkanı sağlarken, Aras Elektrik şirketine ise sertifikasyon programı ile eğitim desteği sağlayacak.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen protokole Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve Halil İbrahim Şimşek, Aras Elektrik Kurumsal İletişim Kalite ve İK Koordinatörü Nilufer Orkan Kılıç, Bayburt Üniversitesi Kurul Üyeleri ve Aras Elektrik Bayburt İl Koordinatörü Mete Karslıoğlu katıldı.

Protokol öncesi konuşan Rektör Selçuk Coşkun, ‘’ Öğrencilerimizin yarınları için Aras Elektrik ile bir birlikteliğe imza atıyoruz. Bu birliktelik mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda her iki tarafın da yararınadır. Kurmuş olduğumuz bu akademik platform kalifiye eleman yetiştireceği gibi, öğrencilerimizin okul sonrası iş hayatına atılmalarındaki uyum sürecinin kısalmasını da sağlayacak. Aras Elektrik Ailesine bu hizmeti sağladıkları için teşekkür ederken aynı zamanda kendilerini tebrik ediyorum.’’ dedi.

ARAS Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş ise kamu hizmeti misyonuna sahip olan şirketlerinin toplumda izlenen ve takip edilen ekonomik örgütlerden olduğunu söyledi. Bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Genel Müdür Akbaş, " Faaliyet alanımızın lokomotifi gibiyiz. Aras Elektrik, elektrik dağıtım hizmetlerinin yanında toplumun kalbine hizmet eden bir şirkettir. Hizmet kalitemizin ve enerji kalitemizin artmasına önem veriyoruz. Sosyal sorumluluktan, istihdama, yatırımdan, akademik çalışmalara varana dek, bölgemizin dinamikleri bizim hassas noktalarımızdır. Bu akademik işbirliği protokolü de bu hassasiyetimizin resmi belgesidir. Üniversitemiz ve elbette Sayın Rektörümüze bu yolda bizlere destek sağladıkları için teşekkür ediyorum.’’ Diye konuştu.