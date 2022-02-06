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Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Bocce Sporcularından Önemli Başarı

Ankara/Kahramankazan’da 02-05 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen Bocce 3. lig müsabakalarında Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Bocce Sporcuları 2. oldu.

Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Bocce Sporcularından Önemli Başarı
06 Şubat 2022 Pazar 10:31

BAYBURTGÜNDEM- TBBDF’nin 2022 takviminde yer alan Bocce 3. lig müsabakalarında 14 takım kıyasıya mücadele etti. Lig müsabakaları sonucunda;  Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 1., Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü 2.,  Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü 3. olarak  2. lige çıkmaya hak kazandı.

Gerçekleştirilen müsabakalarda Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden Öğr. Gör. Onur Akman ve Arş. Gör. Cansu Nur Işıldak’ın yanı sıra yüksek lisans öğrencisi Özcan Acar temsil etti.

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