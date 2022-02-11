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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DOKKAF’A HAZIRLANIYOR

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum ile Bayburt Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adnan Kara, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DOKKAF’A HAZIRLANIYOR
11 Şubat 2022 Cuma 19:17

BAYBURTGÜNDEM- Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’na katılım sağlayacak Bayburt Üniversitesi çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret dolayısıyla Rektör Türkmen ile beraberindekilere teşekkür eden Vali Epcim, fuarın Bayburt Üniversitesi başta olmak üzere tüm öğrenciler ve mezunları için de hayırlı olmasını temenni etti.

Rektör Türkmen ise Vali Epcim’e destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Bu yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen DOKKAF’a Bayburt Üniversitesi dahil Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yedi üniversite destek veriyor. Mart ayında düzenlenecek fuara 15 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılması bekleniyor. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı öğrencilerle yüzlerce firmayı buluşturması ve staj imkanları sunmasıyla ön plana çıkıyor. 4-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek fuara ücretsiz katılım sağlanabiliyor.

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