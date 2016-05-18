" Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu " haberinin görseli ekte bulunmaktadır. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz. Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ilki bu yıl verilen “Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu.Bayburt Üniversitesi Yeni Külliye Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, akademisyenler, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun açılış konuşmasından sonra bir konuşma yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk, Bayburt Üniversitesinin düzenlemiş olduğu 1. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri programına hoş geldiniz temennilerini ileterek başladı.Rektör Coşkun, “Şüphesiz üniversiteler evrensel kurumlardır. Biz buna Bayburt Üniversitesi olarak canı gönülden inanıyoruz. Bir ayağı kentin değerlerinde olmayan bir üniversitenin aslında dünyaya sunacağı, yön vereceği hiçbir şeyi de yoktur. Bu anlamda öncelikle kendi değerlerimizi tespit etmek, kendi değerlerimize karşı iltifatta bulunmak bizim en birinci vazifelerimizden bir tanesidir. Bu süreçte bu programda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ödül alan misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Birinci ödül törenimiz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri kapsamında Türk İslâm Coğrafyasına Hizmet Ödülü İslâm Araştırmaları Merkezi’ne; Edebiyat Ödülü Öykü Yazarı Cemal Şakar’a; Bilim Adamı Ödülü Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin’e; Geleneksel Sanatlar Ödülü Reis'ül-Hattatin Hasan Çelebi’ye; Bilge Adam Ödülü Prof. Dr. Sadettin Ökten’e verildi.İslam Araştırma Merkezi adına ödülü alan Doç. Dr. Tuncay Başoğlu ve Edebiyat Ödülü’nü alan Öykü Yazarı Cemal Şakar Bayburt Üniversitesine teşekkürlerini iletti.Bilim Ödülünü alan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin Bayburt Üniversitesine teşekkür ederek “ teşekkür ve değer bilinmek” ile ilgili kısa bir konuşma yaptı.Geleneksel Sanatlar Ödülünü alan Reis'ül-Hattatin Hasan Çelebi ise Bayburt Üniversitesinin duyarlılığına teşekkür ederek hat sanatına sahip çıktığını söyledi ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.Bilge Adam Ödülünü alan Prof. Dr. Sadettin Ökten de ödülden dolayı Bayburt Üniversitesine teşekkür etti.Ödül töreni sonunda ödüllerin belirlenmesine jüri üyesi olarak katkı sağlayan akademisyenlere ise teşekkür belgesi takdim edildi.