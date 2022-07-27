Bayburt Üniversitesi Aday Öğrencilerle Buluşmaya Erzincan'da Devam

Tercih döneminde bölgenin cazibe merkezi olmayı hedefleyen Bayburt Üniversitesi, Erzincan'da geleceğin üniversite öğrencileriyle buluştu.

BAYBURTGÜNDEM- 'Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi' mottosuyla çevre illerdeki öğrencilerin tercihi olma misyonu kapsamında üst düzey katılımlı tanıtım ziyaretleri programını başlatan Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane ve Erzurum'un ardından Erzincan'da lise öğrencileriyle bir araya geldi. Üniversite üst yönetiminden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Rektör Başdanışmanı Doç. Dr. Murat Kul ve Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Demir'in yer aldığı tanıtım heyeti, Erzincan merkez ilçesindeki devlet okullarını ve özel okulları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, Doğa Koleji, Sınav Okulları ve Uğur Okulları yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileriyle etkileşimler gerçekleşti.

Ziyarette karşılaştıkları öğrenci ilgisinden memnun olduklarını söyleyen Rektör Yardımcısı Bülbül, Bayburt Üniversitesinin çevre illerdeki öğrenciler arasında popüler bir üniversite imajı taşıdığını ifade etti. Yaşadıkları şehre yakın ve güvenli bir üniversitede öğrenim görmeyi hedefleyen öğrencilerle kurdukları bu etkileşimin birçoğuna alternatif kariyer fikri kazandırmasından söz eden Rektör Yardımcısı Bülbül, "Tercih dönemindeki kararsızlığın olumsuz etkilediği çocuklarımıza kariyer önerilerini ve üniversite vaadini iletmek, önemli bir kısmının kafasındaki yolu netleştirmesine vesile oldu. Bu verimli ilk buluşmayı, Üniversitemiz çatısındaki yüzlercesinin de eklenmesiyle kaliteli bir paydaşlığa dönüştüreceğimize inanıyorum" dedi. Rektör Yardımcısı Bülbül, "Tanıtım ziyaretleri kapsamındaki misafirperverlikleri için Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Murat Yıldırım ve birimde görevli kıymetli Rehber Öğretmenlere; Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Hamza Yılmaz ve Rehber Öğretmen Sayın Ömer Faruk Ersoy’a; Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Talip Atalay ve Müdür Yardımcısı Sayın Erdal Gül’e; Doğa Koleji Müdürü Sayın Mehmet Turan, Tesis Yöneticisi Sayın Dündar Oktay ve Rehber Öğretmen Sayın Tülin Tekin’e; Sınav Okulları Erzincan Kurucusu Sayın Erkan Polat’a; Cumhuriyet Ortaokulu Rehber Öğretmeni Sayın Sinan Koyun’a; Uğur Okulları Erzincan Kurucu Temsilcisi Sayın Şevki Akdağ, Kurs Müdürü Sayın Orhan Beydilli ve Rehber Öğretmen Sayın Berivan Teymüroğlu’na Bayburt Üniversitesi adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.