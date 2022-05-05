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Bayburt Üniversitesi 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Programı belli oldu

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nin programı belli oldu.

Bayburt Üniversitesi 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Programı belli oldu
05 Mayıs 2022 Perşembe 12:55

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi’nin ve kentin tanıtımına önemli katkı sunacak şenliklerde 80’in üzerinde etkinlik düzenlenecek.

9 Mayıs’ta başlayıp, 14 gün boyunca devam edecek şenlikler kapsamında; sportif faaliyetler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, yarışmalar, oyunlar, eğlenceler, sergiler, tiyatrolar ve belgeseller; bölgenin ekonomik yapısının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası sempozyumlar, sanat sergileri, arıcılık ve coğrafi işaret çalıştayları; ödüllü ses ve şiir yarışmaları, Grup Arpej, Ferah Zeydan ve Murat Kekili konserleri ile öğrenci korolarının konserleri, 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Ödül Töreni gibi birçok aktivite düzenlenecek.

Avrupa’dan müze ödülü kazanan iki isim onura ediliyor

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülü bu yıl 4 isme verilecek. Avrupa’dan yılın müzesi ödülü kazanarak, Bayburt’a çok büyük katkılar sunan Baksı Müzesi ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin kurucuları ödüle layık görüldü.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın sanat ödülü, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz’un kültür ödülü alacağı programda, iki değerli isim daha bilim ve spor dalında ödül alacak.   

Bilim ve Spor Ödülü iki öncü isme

Turkovac Aşısının Geli­şti­ri­ldi­ği­ Erci­yes Ün­ivers­itesi­ Aşı Araştırma ve Gel­işt­irme Uygulama ve Araştırma Merkez­ Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye bilim ödülü, Türki­ye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e ise spor ödülü takdim edilecek.

Prof. Dr. Özdarendeli, Turkovac aşısının geliştirilmesi aşamasında yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla, Suat Çelen de dünya ve Avrupa’da alınan madalyalarla Türkiye’de cimnastik sporuna yapmış olduğu önemli katkılar dolayısıyla Bayburt Üniversitesi tarafından onura edilecek.

9-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek şölenin programı şöyle:

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