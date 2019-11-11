Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla; ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ etkinliği kapsamında ülke çapında 11 milyon fidan toprakla buluşurken; Bayburt için sahiplenilen 73 bin fidandan 4.500’ünün ekimi Bâbertî Külliyesi’nde öğrenciler, akademik ve idari personellerin eliyle gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı himayeleriyle Türkiye genelinde ‘11.11.2019, saat 11:11’de, 11 Milyon Fidan’ mottosuyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünce desteklenen etkinlik için Bâbertî Külliyesi’nde buluşan Bayburt Üniversitesi öğrencileri, öğrenci kulüpleri, akademik ve idari personelleri, geleceğe nefes vermek için tek yürek oldu. 81 ilden 11 milyon çevre gönüllüsünü eşzamanlı koordine eden proje kapsamında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dikim eylemi hayata geçti. Bayburt İçin belirlenen 70 bin fidanlık kontenjanı kısa sürede dolduran vatandaşlar şehir genelindeki dikim alanlarında buluşurken, Bâbertî Külliyesi’ndeki gönüllü dikim hareketi ise her yaştan bireylerin katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi’nin sürdürülebilir çevre konusundaki bilinçleriyle örnek gösterilebilecek pırıl pırıl nesiller yetiştirdiğini görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Coşkun, dikim alanında ortak bir amaç etrafında buluşan öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personellerin aslında milletçe tasavvur edilen aydınlık geleceğe katkı sunduklarını söyledi. Etkinliğin, Bâbertî Külliyesi gibi geleceğe yatırım amacıyla tasarlanan bir yaşam alanında gerçekleşmesinin de anlamlı bir ilişkiye işaret ettiğini dile getiren Coşkun, etkinliği himaye eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, gönüllülük esasıyla dikim alanını dolduran ve gelecek için emeklerini toprağa aktaran tüm katılımcılara yürekten teşekkür ettiğini ifade etti.

Etkinliğe Rektör Coşkun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, akademisyenler, idari personeller, Genç Tema Öğrenci Topluluğu ve tüm akademik birimlerden öğrenciler katıldı.,