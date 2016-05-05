Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası Başladı

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve Mezuniyet Programı coşkulu bir biçimde başladı.

Açılışa ev sahibi olarak Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un yanı sıra Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Garnizon Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, bazı kamu müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Katılımcılar Rektörlük önündeki 45 parçadan oluşan ahşap işi, karışık teknik, metal, mermer çalışmalarını, Eğitim Fakültesi önündeki 3B Yazıcı uygulamalarını, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarını, yöresel ürünler standında sergilenen ürünleri inceledikten sonra İktisadi ve İdari ve İdari Bilimler Fakültesi fuayesinde açılan Kop dağındaki kelebekler, Bayburt’taki sularda yaşayan canlılar ve Bayburt’un bazı endemik bitkilerinin olduğu karma fotoğraf sergisindeki fotoğraflar hakkında Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdurrahman Sefalı’dan bilgi aldı.“Bay Üni Kanıyla Can Veriyor” etkinliği kapsamında ise Bayburt Üniversitesi akademik ve idari personelinin yanı sıra üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu. Öğleden sonra ise masa tenisi turnuvaları başladı.5 gün sürecek hafta boyunca konferanslar, sanat performansları, uygulamalar, turnuvalar ve çeşitli sportif faaliyetler, bilimsel yayın ödülleri, 2. Uluslararası Öğrenci Festivali, tiyatro, bisiklet turu, müzik performansları, âşıklar şöleni, huzurevi ziyareti ve mezuniyet programı gibi birçok etkinlik yer alacak.Ayrıca yöresel ürünler standı hafta boyu katılımcıların beğenisine açık olacak.