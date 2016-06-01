Bayburt'un yeni valisi İsmail Ustaoğlu

İçişleri Bakanlığı’nın yeni Valiler Kararnamesi ile Bayburt Valisi olarak atanan İsmail Ustaoğlu 1968 yılında Düzce'de doğdu.

Bayburt'un yeni valisi İsmail Ustaoğlu
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İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1992 yılında aynı fakülteden mezun oldu.
1994 yılında Kütahya Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere’de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. 
 
1996 yılında 6 ay süreyle Karabük Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.
 
Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü:
1997-2000: Rize-Hemşin Kaymakamı
2000-2002: Van-Saray Kaymakamı
2002-2005: Sivas-Hafik Kaymakamı
2005-2006: Konya-Cihanbeyli Kaymakamı
2006-2008: Bilecik-Osmaneli Kaymakamı
2008-2009:İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı
2009-2013: İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
2013-2016: İçişleri Bak. Strateji Geliştirme Başkanı 01.06.2016: Bayburt Valisi  

Etiketler; #İsmail Ustaoğlu
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