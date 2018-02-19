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Bayburt'un kurtuluşu törenleri başladı.

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürlerinin katıldığı Ermeni Mezalimi konulu fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Bayburt'un kurtuluşu törenleri başladı.
19 Şubat 2018 Pazartesi 18:27

Açılışın ardından sergideki fotoğrafları ilgiyle inceleyen protokol üyeleri ilgililerden fotoğraflar hakkında bilgi aldılar. Programda Vali Pehlivan tarafından Başkan Memiş’e temsili olarak şehrin anahtarı takdim edildi.

Şehit Başkan Unutulmadı

Sergi açılışının sonrasında Bayburt’ta 21 Şubat Kurtuluş Günü dendiğinde akla ilk gelen ve kurtuluşun sembol isimlerinden şehit belediye başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin Ulu Cami bahçesinde bulunan kabrine geçildi. Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı. Daha sonra Bayburt müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından protokol kabrin başından ayrıldı.

İki Tarihi Camide Mevlidi Şerif Okundu

Kurtuluş törenleri devam ederken bir yandan da tüm şehitler için Bayburt’un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camiinde öğlen namazı öncesi mevlid-i şerif okutuldu.  Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara camii girişinde mevlid şekeri ve gül suyu ikram etti.

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