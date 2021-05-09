Bayburt'un Gururu ,Hafız Kardeşler

Ayasofya-i Kebîr Câmi-inde, Kur'an-ı Kerim okuyan Bayburt'lu Şahin kardeşler Bayburt'un gururu olmaya devam ediyor.

Daha önce birçok yerel ve uluslararası Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarında birincilikleri olan, Bayburt'lu Hafız Faruk ve Muharrem Şahin kardeşler bu defa İstanbul'u ziyaret eden yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Ramazan ayı boyunca sabah namazlarında Sultanahmet ve ikindi namazlarından önce Ayasofya-i Kebîr Câmi-inde, Kur'an-ı Kerim okuyan Bayburt'lu Şahin kardeşlerin sesi 31.5 metre çapında ki Ayasofya'nın kubbesinin verdiği aksiseda ile turistlerin ilgi odağı oldu.

Ayasofya' yı ziyaret eden bazı turistler cep telefonlarıyla Şahin kardeşlerin okuduğu mukabeleyi sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Ukraynalı Turist irina Tarasova: "Ayasofya, çok kutsal bir mekan, bin beş yüz yıllık bu tarihi yapıda okunan Kur'an-ı Kerim'den çok etkilendik. Ne okuduğunu anlamıyoruz ama çok içten okuyor, enerjisi çok yüksek. Tüylerimiz diken diken oldu. Değişik duygular içerisindeyiz. İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Hafız, ŞAHİN kardeşler rehber ve turistlerin fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmezken kardeşlerden Faruk ŞAHİN:" Camilerin insanları cem etme ve kaynaştırmaya öncülük ettiğine bir kez daha şahit olduk, bu ilgiden çok memnunuz, inşallah bu pandemi süreci bir an evvel biter de insanlarımız yeniden camilerimize rahatlıkla gelip ibadetlerini yaparlar." dedi.

Bu güzel haberi bizlere gönderen Nuh Kurban duygularını şöyle dile getirdi; Ben kokartlı rehberim. Geçenlerde Ukraynalı özel bir grupla İstanbul da tur yapıyordum. İçten bir sesle biri Kur’an okuyordu. Hristiyan misafirlerim ve ben turu bırakıp bu muhteşem sesi dinledik. Kur’an bittikten sonra gidip tanıştık tesadüfen Bayburtlu olduklarını öğrendim. İstanbul'u şu anda en önemli mabedinde iki. Bayburtlu kardeşin Kur’an Mukabelesi okuması çok güzeldi. Sesleri çok güzel. İnanılmaz Sonradan öğrendim ki birincilikleri de varmış.