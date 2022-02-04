BAYBURT'UN 2022 NÜFUSU AÇIKLANDI.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülkenin yeni nüfusunu iller itibariyle açıkladı.

BAYBURTGÜNDEM- Yeni nüfusun 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklandığı Türkiye’de, Bayburt ise bir önceki yıla göre 3 bin 132 kişi arttı.

Tunceli'den sonra Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ili olan Bayburt'un yeni nüfusu 85 bin 42 olarak belirlendi.

2021 yılında Bayburt'un il nüfusu 81 bin 910 iken, 2022 yılında Bayburt nüfusu 85 bin 042'ye yükseldi.

85 bin 42 kişi olan Bayburt nüfusunun 70 bin 277 Bayburt merkez ve bağlı köyler olarak belirlenirken, ilçeler ve ilçelere bağlı köylerin nüfusu ise, 14 bin 765 oldu.

Bayburt, Aydıntepe ve Demirözü Merkez Nüfusları Bayburt merkezin yeni nüfusu 48 bin 36 olarak belirlenirken, Aydıntepe'nin merkez nüfusu 3 bin 239, Demirözü'nün merkez nüfusu 3 bin 771 olarak belirlendi.

Bayburt merkez 48 bin 36, merkeze bağlı köyler 22 bin 241, Aydıntepe merkez nüfusu 3 bin 229, Aydıntepe'ye bağlı köyler 2 bin 995, Demirözü merkez nüfusu 3 bin 771, Demirözü'ne bağlı köyler 4 bin 760 kişi olarak belirlendi.

Genelde ise 85 bin 42 kişinin, 70 bin 277'si Bayburt merkez ve bağlı köylerde, 6 bin 234 kişi Aydıntepe merkez ve bağlı köylerde, 8 bin 531'i kişi ise Demirözü merkez ve bağlı köylerde olarak kayıtlara geçti.

Bayburt Belediyesi'nin çalışmaları sonuç verdi Öte yandan Bayburt merkez nüfusunun artmasında Bayburt Belediyesi'nin il genelinde yürüttüğü kampanya etkili oldu. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin apart otellerde üniversite öğrencilerine yönelik toplantıları ve düzenlediği kampanya nüfus artışının en önemli etkeni olarak gösteriliyor.

Bayburt Belediyesi düzenlemiş olduğu kampanya ile nüfusun artışına vesile olurken, İller Bankası'ndan belediyeye verilen desteğin de artmasını sağladı. Merkez nüfusu 43 bin 574 iken, 4 bin 462 kişi artarak 48 bin 36 oldu.