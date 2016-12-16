Bayburt UMKE hastaların yanında

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Ersagun Tunçgülmez;
“ Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi dahilinde görev yapan Bayburt Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ,Bayburt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapanması diyaliz hastalarını mağdur etmiştir.
Bayburt UMKE istasyonu nöbetçi ekibi paletli ambulanslarla köylerden hastaları, güvenli bir şekilde diyaliz merkezine nakletmiştir. İşimiz hayat kurtarmak olunca imkansızı lügatımızdan çıkardık. “
Bayburt Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Diyaliz hastalarını olumsuz hava şartlarında dahi tedavi merkezine ulaştırıyor.
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