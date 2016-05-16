Bayburt Ülkü Ocakları Soma'yı Unutmadı

Bayburt Ülkü Ocakları Soma Faciasının ikinci yılında hayatını kaybeden 301 vatandaşımızın acısını unutmamak için Cumhuriyet Caddesi'nde muhtelif yerlere kömürler koyarak,baret takarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak onları unutturmadılar.

Konuyla alakalı olarak Bayburt Ülkü Ocakları Muhammet Kılıç şu açıklamalarda bulundu:

Soma, 13 Mayıs 2014’te 300’ü aşkın canımızı bıraktığımız utancımız, kader denilerek üzeri kapatılan ve susturulan ihmaller silsilesi, bir facianın adıdır! Yıllarca dağıtılan bedava kömürlerin, ömürlerden alınan ağır bedelidir. İnsanın elinden alınan yaşam hakkının; yerin metrelerce altında kalmasının en keskin fotoğrafıdır.



2 yıl geçti sadece aradan lakin yine unuttuk yiten giden canları, ardında kalanları, bakanların tekmelediği acılı vatandaşı…



Ailelerin günlerce madenin önünde cenazeleri beklemelerinin üzerinden 2 yıl geçti. Yurdun dört bir yanına ateşler düşerken yürekleri kömür karası olanlara yine hesap sorulmadı.



Emeğin, işçinin ve yaşam hakkının üzerine söylenecek tüm sözler bitti. Vicdanlar sadece ambulansa binerken sedye kirlenmesin ayakkabılarımı çıkarayım diyen işçinin sözlerinde kaldı.

Soma faciasının 2. Yıl dönümü dolayısıyla başta soma faciasında olmak üzere maden kazalarında yitip giden tüm canları rahmetle anıyoruz." dedi.