Bayburt Ülkü Ocakları Şair Zihni Kültür Merkezinde Ötüken'den Turan'a isimli program düzenledi.

Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç'ın açılış konuşmasını yaptığı programa MHP İl Başkanı,İlçe Başkanları ve çok sayıda Ülkü Ocaklı genç katıldı.Ülkü Ocakları Üniversite ve Ortaöğretim birimine yönelik yapılan programda başlangıç İlahiyat Fakültesi teşkitından Emre Bal'ın şehitler için okuduğu Kuranı Kerim Tilavetiyle başladı.Ardından Başbuğ Alparslan Türkeş isimli sinevizyon gösterimi ile Ülkü Ocakları faaliyetlerini anlatan video gösterimi sunuldu.Programın sonunda ise Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçısı Ozan Manas vatan millet sevdası ile Ülkücü fikriyatı anlatan eserlerini gençler için seslendirdi.Program toplu olarak yapılan Ülkücü Yemini ile sona erdi.

Programda açılış konuşmasını yapan Kılıç şu ifadelere yer verdi:“Orhun’dan seslenen Bilge Kağan gibi, Söğüt’ten Bismillah diyen Ertuğrul Gazi gibi, Haçlıları şaşkına çeviren Kılıçarslan gibi, Bizans’ı deviren Fatih Sultan Mehmet Han gibi, Düşmanı İzmir’den süpüren Gazi Paşa gibi, Tabutluklara dar gelen Başbuğ Türkeş gibi azimliyiz, kararlıyız ve imanlıyız.Ülkü oCakları programları Milli ruhu en üst seviyelere çıkaran programlardır.Gerek sazıyla gerek sözüyle Ülkü Ocaklarının her deminde vatan vardır iman vardır Milli ruh vardır.Bilmeyenlerin ve fitne tohumu ekmeye çalışanların bunu iyi bilmesi gerekmektedir.Ülkü Ocakları Genel Başkanı OLcay Kılavuz Bey'in belirttiği gibi ülkücülerin kalem tutmasını hatırlatıyorum.Ülkücü gençlik lider gençliktir.Liderimizin dediği yolda Lider Ülke Türkiye projesine uygun birer gençlik olmalıyız.Bu davanın süresi yoktur Dünya var oldukça bizler var olacağız.Ağabeyilerimiz bu va için dün can verdi Ruhi Kılıçkıran'dan Fırat Çakıroğlu'na bunu iyi idrak etmeliyiz.Ülkücüler fedakardır sizler her türlü ithamla anılabilirsiniz ama bizler bu ülkü aşık olmuş birer fert olarak çektiğimiz çile bizim şeref nişanemizdir.İdam sehpalarının yıkamadığı ülkümüzü ne baskı ne çile ne de fitne yıkacaktır.Yermiz ve konumumuz ne olursa olsun bizler hiç bir rüzgara kapılmadan yeri geldiğinde bir lider yeri geldiğinde bir nefer olarak her daim bu davanın emrinde olacağız.Bu duygu ve düşüncelerle programımızı şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sağ olun var olun.Ne mutlu Türküm diyene.