BAYBURT ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN TÜRKMENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Bayburt Ülkü Ocakları son zamanlarda Halep'te Türkmenlere karşı yapılan saldırılar sonucu yaşamını kaybeden Türkmenler için Cuma namazı sonrası Yeni Camiinde gıyabi namazı kıldı.

Konuyla alakalı bir açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç şunları ifade etti:Suriye’de, diktatör rejim ile muhalifler arasında yaşanan çatışmalar gün geçtikçe şiddetleniyor. Rusya’nın ve İran’ında desteğini alan Esat rejimi, her gün yeni bir katliama imza atıyor.Muhaliflerin merkezlerinden ve Suriye Türkmenlerinin kültürel başkenti olan Halep, bu katliamlara en fazla tanıklık eden yerleşim yerlerinin başında geliyor. Rusların hava saldırıları ile hayalet şehre dönen şehirde, İran milisleri ve rejim askerleri ise ilerleyişini sürdürüyor. Dört ayı aşkın bir süredir kuşatma altında olan Halep’teki zulme karşı, şehrin demografik yapısının değiştirilmesi konusunda hem fikir olan sözde medeni dünya tepkisiz kalmaya devam ediyor. İnsan hakları savunucuları sükûtlarını devam ettirirken, nice canımız toprağa düşüyor. Kuşatma sebebiyle; erzak, su ve sağlık sorunlarının had safhaya ulaşırken, insanlar kadın, çocuk, yaşlı demeksizin açlık ile imtihan edilmeye, Rus uçaklarının bombardımanı altında can vermeye terk ediliyor.Ülkü Ocakları olarak, yaşanan gelişmeleri yakinen takip etmeye ve emperyalist dünya düzenine karşı Halep’in haykıran sesi olmaya devam edeceğiz. Ne Halep’ten ne de uğruna binlerce şehit verdiğimiz ve bedel ödemeye devam ettiğimiz vatanımızın bir karışından vazgeçmeyeceğiz. Bu vesile ile başta Türkmen karargâhlarına yapılan menfur saldırılar sonucu şehit düşen soydaşlarımız ve Fırat Kalkanı Operasyonunda şahadete varan askerlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan Rahmet, ailelerine ve Büyük Türk Milleti’ne sabırlar diliyorum. İnanıyorum ki, vatanları ve namusları için canlarını veren soydaşlarımız şehit, onların mücadelesini kaldıkları yerden devam ettirenler ise gazidir. Hak olan elbet batıla karşı galip gelecek ve Türk varlığına karşı soykırım uygulayanlardan bu vahşetin hesabı sorulacaktır.“Zafer Her Zaman, Allah’a İnananlarındır!”