Bayburt Ülkü Ocakları Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 18. yılı dolayısıyla mevlid-i şerif okutuldu.

Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Başbuğ Alparslan Türkeş için Yakutiye Camii’nde mevlit okuttu.

Bayburt Merkez Yakutiye Camii’nde Mevlid-i Şerif okutularak dualar edildi.Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç: “Merhum Liderimiz Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i ölümünün 19. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ömrünü davasına adayan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Türk-İslam davasını yaşatmak ve devamı için çok çile çekmiştir.Alparslan Türkeş vatanı için ölümden korkmadı.Onun davası Türk milletinin davası idi.Bizler her daim onun yolunda olacağız.Kendi aramızda olmasada fikri her daim var olacaktır" şeklinde konuştu.