BAYBURT(TÜGVA)’DAN AÇIKLAMA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Semiz göreve geldiğinden bugüne kadar geçen zaman için açıklamalarda bulundu. Ahmet Semiz açıklamaları şöyle;

BismillahirrahmanirrahimSizlere aktarmak istediğim üç husus var:İkinci husus; yola çıkarken vakıf içi ve vakıf dışı prensiplerimizÜçüncü husus; bugüne kadar yaptığımız ve ikinci dönem yapacağımız çalışmalar hakkında kısa bilgilendirme.Evet, birinci olarak Türkiye Gençlik Vakfı’nın üstlendiği rol ve nerede durduğu… Türkiye Gençlik Vakfı, birkaç gencin inisiyatifiyle kurulmuş, merkezi Ümmet, çalışma alanı dünya, hedefi ahiret olan “yeni nesil gençlik vakfıdır”. Biz, vakıf çalışanları olarak genç olmanın ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Biz, bu bilinci 17 yaşında Peygamber aleyhisselam’ın sancağını taşıyan Usame bin Zeyd’den, Yesribleri Medine yapan Musab Bin Umeyr’den, 21 yaşında Peygamber müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet’ten, Mavi Marmara da şehit düşün Furkan Doğan’dan ve 15 Temmuz Hain darbe girişiminde göğsünü tanklara siper eden genç kardeşlerimizden biliyoruz. TÜGVA olarak genç kardeşlerimizin, kime kul olduklarını unutmadan hayatı okuyabilen, tekfirci bir zihniyete değil tebliğci bir zihniyete sahip, itici değil kucaklayıcı, değerlerinden taviz vermeyen, susması tefekkür, konuşması zikir, bakması ibret, emaneti ehline verecek bireyler olması için çalışıyoruz. Hedefimizi ise seneler önce 22 yaşında bu yola çıkmış merhum Hasan el Benna’nın hedefi ile bir görüyoruz. Tam da O’nun dediği gibi ‘’Gayemiz Allah rızası, Önderimiz Rasulullah, Anayasamız Kur'an, Yolumuz Cihad, Allah yolunda en büyük arzumuz Şehid olmaktır...’’İkinci husus ise yola çıkarken vakıf içi ve vakıf dışı prensiplerimiz... Yola çıkarken kendimize vakıf içi uygulamak için 10 prensip belirledik.1-Her işe besmele ile başlayacağız2-İstişaresiz yol almayacağız3-Sözü eğip bükmeden konuşacağız4-Müslümanlara dair sıkıntılarda tribünden seyretmeyeceğiz5-Parasal mevzularda şeffaf olacağız6-Bir işi iş yapmak için değil en iyisini yapmak için yapacağız7-Gruplaşma ve kulise asla müsaade etmeyeceğiz8-Sorgulanamaz liderimiz olmayacak, itaat edilmeyen liderimiz de olmayacak.9-Aşırı heyecanlanmayacağız, ağırdan da almayacağız. Sağlam adımlarla ilerleyeceğiz10-Asr süresinin verdiği mesaja uygun hareket edeceğiz.Vakıf dışına gelince onun içinde 10 kural belirledik.1-Hiçbir dernek ve vakfın alternatifi olmayacağız. Hiçbir dernek ve vakfın bizim alternatifimiz olmasına müsaade etmeyecek şekilde çalışacağız.2-Vakfımızın hiçbir partinin arka bahçesi olmadığını kanıtlayacak şekilde çalışıyoruz. Kendi vakfımız dahil hiçbir parti veya vakfa değil Allah’a ve Resulüne adam yetiştiriyoruz.3-İşlenmiş, kumaşı sağlam Müslümanlar üzerinde bir planımız yok. Hiçbir dernek ve vakıfta çalışmayan, dine soğuk duran gençleri çalışma alanımız görüyoruz. Ehli sünnet çatısı altında görev yapan dernek ve vakıflarda görevi olan kardeşlerimizi vakfımızda sadece misafir edeceğimizi ama çalışmalarını bulundukları vakıf ve derneklerde icra etmelerini söylüyoruz. 4-Cı, cu gibi bütün ayırıcı unsurlardan uzağız. Irk, parti, ameli mezhep ayrımı yapmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz. Herkesi potansiyel müşteri görüp, onları ahiretimiz için azık yapmak istiyoruz.5-Bürokrasiden olabildiğince uzak kalmaya çalışıyoruz. En iyi vakfın devlet adamlarından uzak olan vakıf, en iyi devlet adamının da vakıf çalışmalarına yardım eden olduğunu düşünüyoruz.6-Görüş açımızı olabildiğince açık tutmaya ve sığ bir anlayıştan uzak durmaya çalışıyoruz. Günah unsurlarının bulunmadığı bir masa etrafında her meşrepten insanla oturabileceğimizi söylüyoruz.7-Doğru işler yapmaya çalışıyoruz ama tek doğrunun biz olduğunu asla savunmuyoruz. Müslümanların arasındaki sevgi ve saygı temellerinin sarsıldığı noktada hiçbir tabelanın kıymeti olmadığını düşünüyoruz.8-Hakkımızı da haddimizi de biliyoruz. Ne kimseye boğun eğeceğiz ne de kimseden bize boyun eğmesini isteyeceğiz.9-Kâfire karşı izzetli, Müslümana karşı tevazu kanatları yerde olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.10-Bizi ilgilendirmeyen konular hakkında kafa yormuyor, geçici gündemlere takılmıyor ve bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi kimseye yapmıyoruz.Üçüncü husus olan yaptığımız ve yapacağımız çalışmalara gelince, birinci dönem içinde yani 4 aylık bir zaman diliminde Cumartesi günleri yatsı namazından sonra icra ettiğimiz Suffa Derslerinden 11 adet yaptık. Allah razı olsun halkımızın her geçen gün katılım gösterdiği bu derslerimiz, Müslümanların günümüz meselelerinin en ince ayrıntısına kadar ele alındığı dersler oluyor. Ayrıca KYK’nın Ağlarbaba, Esentepe ve Bağlarbaşı’nda olan yurtlarında Salı günü saat 20.00 eş zamanlı ve eş söylemli olarak 22 adet sohbetimiz oldu. Bu dersleri de özellikle kış şartlarından dolayı bir sohbet halkasından mahrum kalan genç kardeşlerimiz için yaptık. Gelemeyenlere gidelim diyoruz. Ayrıca her Pazar öğle namazından sonra ortaokul ve liseli kardeşlerimize dönük olarak Kur’an-ı Kerim ve dini eğitim yanında, sosyal faaliyetler düzenledik. Üniversiteli kardeşlerimizle sık sık bir araya gelerek münazara ve sosyal etkinliklerde bulunduk. Liselerin bazılarında konferanslar düzenledik. Öğretmenler gününde öğretmenlerimizi unutmadığımızı göstermek için mektupla günlerini kutladık ve onlara misyonlarını tekrar hatırlattık. Üniversite de standt çalışmalarımız oldu. 1 Ocak gibi günah işleme sayısının arttığı bir günde farkındalık oluşturmak ve bu menhiyatı engellemek adına 6000 adet el broşürü dağıttık.Ayrıca şehrin görünen yerlerine afişler astık. Çalışan Gençlik Sohbetlerimizle genç kardeşlerimize ulaşmak için çabaladık.İkinci dönem için yapacaklarımıza gelince yine Salı günleri KYK sohbetlerimizi RiyazusSalihin isimli Hadis kitabının üzerinden icra edeceğimiz derslerle devam edeceğiz. Tahmini 10 hafta sürmesini planlıyoruz. 14 hafta boyunca başlıklarının bile ayrı bir ders konusu olacağını düşündüğümüz Suffa derslerimiz olacak, tabi ki Cumartesi yatsı namazından sonra. Cumartesi akşam ile yatsı namazı arası ümmetin büyüklerine dair (Şeyh Ahmet Yasin, Necip Fazıl, Hasan El-Bennav.s.) biyografi anlatımlarımız olacak. Çarşamba yatsı namazından sonra Çalışan Gençlik Sohbetlerimizde İSRAİL'İN TOHUM TUZAĞI, DERVİŞLİĞİN ŞARTLARI, NİŞANLI İKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER, TRAFİK KURALLARINA UYALIM MI? gibi konuların ele alındığı sohbetlerimiz olacak. Baharın gelmesi ile birlikte piknik ve gezilerimiz başlayacak ve Allah nasip ederse önde gelen birkaç Hoca Efendi ziyaretimizde olacak. Ayrıca gerçekleştirebilirsek 5 adet konferans düzenlemeyi de planlıyoruz. Tabi ki ortaokul ve liseli kardeşlerimizle buluşmalarımız devam edecek.Halkımız bizi ve çalışmalarımızı sosyal medya (facebook ve twitter) hesaplarımızdan takip edebilirler. Programlarımıza herkesin iştirak etmesini isteriz gönlümüz ve kapımız herkese açıktır. Gayret bizden Tevfik Allahtan’dır.