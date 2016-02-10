BAYBURT TSO’DAN İLİMİZ ESNAFINA SEVİNDİRİCİ HABER

Bilindiği üzere Erzurum Ticaret Borsası 2015 yılının son aylarında aldığı bir kararla çalışma alanına Bayburt’u da katarak ilimizde borsaların çalışma alanına giren sektörlerde faaliyet gösteren birçok işletmeyi resen kaydetmiştir.
Erzurum Ticaret Borsasınca ayrıca resen kaydedilen işletmelere en yüksek tarifeden kayıt ücretleri tahakkuk ettirilmiştir. Bizlere bu yönde gerek Oda üyelerimizden gerekse de Esnaf Odalarımıza bağlı işletmelerden gelen talepler üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde girişimlerde bulunduk. Yaklaşık 5 ay süren ısrarlı girişimlerimiz sonucunda Erzurum Ticaret Borsasının ilimizi kendi çalışma alanına dâhil etmesi ve ilimizdeki işletmeleri ticaret borsasına resen kayıt işlemleri Odalar ve Borsalar Birliği yönetim kurulu tarafından iptal edilmiştir.
İŞLETMELERİMİZE BUNDAN SONRAKİ AŞAMADA DA REHBERLİK EDECEĞİZ
Resen kaydı yapılan işletmelerimizin kayıtlarını sildirmeleri ve yatırdıkları kayıt ücretlerini geri almaları için Erzurum Ticaret Borsasına hemen müracaat etmeleri gerekmekte… Bu yönde yapacakları başvuruya yönelik hazırladığımız dilekçe örneği odamızdan temin edilebilir. Oda üyemiz olsun veya olmasın müracaat eden her işletmemize hem iptal talepleri için izleyecekleri yolu göstereceğiz hem de resen kayıtları esnasında ödedikleri kayıt ücretlerini nasıl alabilecekleri noktasında yönlendirme sağlayacağız. İşletmelerimizi büyük bir sıkıntıya sokan bu uygulamanın iptal edilmesi yönündeki müracaatımıza olumlu cevap veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve yine bu uygulamanın iptal edilmesi yönünde kendilerinden büyük destek gördüğümüz Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve Bayburt Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyor, iptal kararının Bayburt’umuza, esnafımıza, tacirimize hayırlı olmasını diliyorum.
İŞLETMELERİMİZE BUNDAN SONRAKİ AŞAMADA DA REHBERLİK EDECEĞİZ
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