BAYBURT TSO’DAN İLİMİZ ESNAFINA SEVİNDİRİCİ HABER

İŞLETMELERİMİZE BUNDAN SONRAKİ AŞAMADA DA REHBERLİK EDECEĞİZ

Bilindiği üzere Erzurum Ticaret Borsası 2015 yılının son aylarında aldığı bir kararla çalışma alanına Bayburt’u da katarak ilimizde borsaların çalışma alanına giren sektörlerde faaliyet gösteren birçok işletmeyi resen kaydetmiştir.



Erzurum Ticaret Borsasınca ayrıca resen kaydedilen işletmelere en yüksek tarifeden kayıt ücretleri tahakkuk ettirilmiştir. Bizlere bu yönde gerek Oda üyelerimizden gerekse de Esnaf Odalarımıza bağlı işletmelerden gelen talepler üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde girişimlerde bulunduk. Yaklaşık 5 ay süren ısrarlı girişimlerimiz sonucunda Erzurum Ticaret Borsasının ilimizi kendi çalışma alanına dâhil etmesi ve ilimizdeki işletmeleri ticaret borsasına resen kayıt işlemleri Odalar ve Borsalar Birliği yönetim kurulu tarafından iptal edilmiştir.

İŞLETMELERİMİZE BUNDAN SONRAKİ AŞAMADA DA REHBERLİK EDECEĞİZ