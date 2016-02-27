Bayburt TSO’dan Bakan Ağbal’a ziyaret

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ve 14 meclis üyesi, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı ziyaret etti. Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Bayburt TSO Başkanı İbrahim Yumak ve 14 meclis üyesinden oluşan heyet, ilk olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı makamında ziyaret etti.

Burada Bayburt’un çeşitli sorunlarını dile getiren Başkan Yumak, özellikle 2016 Haziran ayında faaliyete geçirmek istedikleri ‘Doğaltaş Fabrikası’yla ilgili bir sunum yaparak fabrika ve organize sanayi bölgesi ile ilgili sorunları Bakan Ağbal’a iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Ağbal, Bayburt’la ilgili her türlü sorunun çözümü noktasında elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, fabrikanın Bayburt için önemine değindi.

“Bayburt, doğaltaş fabrikasını başarı hikayesine dönüştürmek zorunda” diyen Ağbal, bu konuda tamamen profesyonel davranılması gerektiğini vurguladı.

En kısa zamanda Bayburt'a geleceğini ve bu konuda tüm paydaşlarla toplantı yapmak istediğini belirten Ağbal, "Bu işte tamamen profesyonel bir anlayışta gitmemiz lazım. Bu kimsenin hatırına gönlüne bırakılamaz. Enerji Bakanımıza söyledim. 'Bu fabrika Bayburt için hayati öneme sahip. Bu bölgenin doğalgaz sorununu mutlaka çözelim.' Kendisi de sağ olsun hemen talimatı verdi. Şu anda BOTAŞ çalışıyor. Doğalgazı fabrika işletmeye geçmeden önce buraya bağlayacağız. Dolayısıyla bu fabrikaya gözümüz gibi bakmamız lazım” dedi.

- Anahtar teslim fabrika

Yeni alınan bir kararla, "anahtar teslim fabrika" yapılmasına başlanacağını anlatan Ağbal, bu konuda Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Özel İdaresinin birlikte çalışma yapmalarını istedi.

Bayburt'a daha fazla yatırımcı çekmek için gayret gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken Ağbal, "Yatırımcılar gelecek ve kararlı bir şekilde bu işe girişecek. Biz de Hükümet olarak bu yatırımcımıza fabrikasını, çok küçük bir kira bedeliyle anahtar teslim yapıp vereceğiz. Bu projeye ilk başvuran ilin Bayburt olmasını istiyorum" diye konuştu.

- "Bayburt'a güzel eserler kazandırmak istiyorum"

Bayburt'a güzel eserler kazandırmak istediğini vurgulayan Ağbal, "Bugüne kadar maalesef Bayburt'ta bir çok güzel yapının etrafını kapatmışız. Yeni dönemde bu güzel yapıların etrafını açacağız, inşallah şehri daha da güzelleştireceğiz" dedi.



Ziyarette Başkan Yumak tarafından Ağbal'a, Bayburt’un yöresel yiyeceklerinden oluşan hediye takdim edildi.



Heyet toplu fotoğraf çekiminin ardından makamdan ayrıldı.











