Bayburt TSO binasının yanındaki alanı ticaret odasına kazandırıldı,imzalar atıldı.

Bayburt Ticaret odası Başkanı Süleyman Seyhan yaptığı açıklamada,Ticaret odasının bulunduğu Binanın yıkılıp yenisinin yapılacağını belirtti ve eski halk eğitim merkezinin yerini odamıza kazandırdık dedi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt TSO Başkanı Süleyman Seyhan yaptığı açıklamada:

Uzun bir sürece yayılan girişimlerimizi olumlu neticelendirmiş ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Sayın Hasan Saka ile imzaladığımız protokolle Oda hizmet binamız yanında yer alan eski Halk Eğitim Merkezi yerini satın alma opsiyonlu olarak 30 yıllık süre ile Odamıza kazandırmış olduğumuzu bildirmekten memnuniyet duyuyorum.

Gerekli ekonomik imkanları sağladığımızda Oda binamızın yıkılarak aynı alana şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine uygun bir bina yapımı da dahil olmak üzere; eğitim, ticari, sosyal ve kültürel etkinlik alanı olarak kullanacağımız bu alanın Odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diler, bu hizmetin hayata geçmesinde büyük katkıları olan başta Valimiz Sayın Cüneyt Epcim olmak üzere emeği geçen bütün yöneticilerimize şükranlarımı sunarım. Hayırlı uğurlu olması dileklerimle...

Süleyman Seyhan - Bayburt TSO Yönetim Kurulu Başkanı