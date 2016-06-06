Bayburt Ticaret Odası İstanbul’dan İş adamlarını ağırladı

İstanbul Bayburt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Saraç eşliğinde doğal taş konusunda uzman iş adamları tarafından Bayburt Ticaret Sanayi Odası ve Bayburt Doğal Taş Fabrikasına bir ziyaret gerçekleştirildi.

İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Cemal Keleşoğlu, Ene Madencilik Limitet Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Bayburt’ta yapılan önemli yatırımlardan Bayburt Doğal Taş Fabrikasında incelemelerde bulunuldu. Heyete Vali Yardımcısı Abdul Hamit Karaca ve Bayburt TSO Başkanı İbrahim Yumak eşlik etti.Doğal taş fabrikasının inşaat ve makine alt yapısını inceleyen heyet, fabrikayla ilgili olumlu görüşlerini dile getirdi.Fabrikayı ,inceledikten sonra açıklamalarda bulunan İstanbul Bayburt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Saraç, heyetin fabrikayla ilgili düşüncelerini aktardı.Heyetin özellikle Bayburt gibi doğal taş envanteri bakımından zengin bir kente çok şey kazandıracağını düşündüklerini ifade eden Saraç, ayrıca gelen heyetin fabrika için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır odlularını belirtti.Saraç şunları kaydetti:"İstanbul’dan alanında uzman arkadaşlarımızla TSO’nun davetlisi olarak Bayburt’a geldik. Öncelikle misafir perverliğinden dolayı TSO Başkanımız İbrahim Yumak ve Önder beye teşekkür ediyorum. Burada ilk olarak fabrika ziyaretimiz oldu. Bayburt’ta böyle bir yatırımı görmek tabiî ki özellikle beni gururlandırdı. Fabrikayı gezen arkadaşlarımın tesisle ilgili olumlu görüşleri oldu. Fabrikanın makine ve inşaat altyapısı bakımından son derece modern ve işleyebilir olduğunu ifade ettiler. Heyetimiz bu yatırıma ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.”Doğal taş fabrikasının Bayburt’a yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğuna dikkat çeken TSO Başkanı İbrahim Yumak ise, heyet tarafından yapılan ziyaretin son derece verimli geçtiğini ifade etti. Heyetin Bayburt’u ziyaret etmesine vesile olan Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’na teşekkür eden Yumak şunları söyledi:“Bu ziyarete vesile olan sayın Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu’na ve Bayburt Vakfı Başkanımız sayın Lokman beye çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimiz sektörü bilen ve sektörün içinden gelen iş adamları. Kendilerini süreç ve gelinen nokta hakkında bilgilendirdik. Fabrikamız hakkındaki görüşlerini, tavsiyelerini bizlere ilettiler. Deneyimlerinden istifade ettik. Gerçekten çok faydalı bir program oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. “Fabrikadaki incelemenin ardından TSO Binasına gelen ziyaretçilere TSO Genel Sekreteri Önder Karaoğlu ve Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi İlker Tekin tarafından doğal taş atıklarının kullanımı konusunda bir sunum yapıldı.Sunumda doğal taş atıklarının yapı malzemesi olarak kullanılması hakkında projeler yaptıklarını, bu doğal taş atıklarından inşaat sektöründe kullanılmak üzere çok hafif yapı taşları elde ettiklerini ve projenin geliştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.