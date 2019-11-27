BAYBURT TEM ŞEHİT YILMAZ'I UNUTMADI

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Şehit Necmettin Yılmaz'ı Baba Ocağında mezari başında Andı.

16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılıp şehit edilen Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Baba Ocağı Torul da mezarı başında Anildı

Bayburt Emniyet Mudurlugu TEM sube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Büro Amirliği yetkilileri Anma programı hakkında şu bilgileri verdi;"Bayburt Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Bilgilendirme Önleme Büro Amirliğimiz tarafından hazirlanan" Egitim Ordusunun Yilmaz Neferleriyiz "Proje kapsaminda Bayburt Üniversitesi Egitim Fakültesi öğrencileri ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Gnünü anmak için Şehit öğretmen Necmettin YILMAZ'in köyü olan Gümüşhane ili Torul ilçesi Demirkapı köyünde bulan kabri ziyaret edilip mezarı basında istiklal marşı ve Yasin-İ Şerif okunmuş ve Şehidimizin mezarına öğrenciler ile birlikte karanfil birakilmıştır.

Ardından şehidimizin babasına baş sağlığı dilekleriniz sunulduktan sonra çiçek verilmiştir" Denildi