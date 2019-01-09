Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünün il genelindeki okullardaki öğrenciler aracılığıyla İdlib ve Yemen'de yaşayan ailelere ulaştırılmak üzere topladığı yardımlar, törenle bölgeye gönderildi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilen ayni ve nakdi yardımların İdlib ve Yemen'e Bayburt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince ulaştırılacağını söyledi.



Pehlivan, Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgesi ile gönül coğrafyasındaki insanların dar günlerinde yanında olduğunu belirterek, AFAD, Kızılay ve İHH gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla dramların yaşandığı bölgelerdeki insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade etti.



Bayburt halkının da bu kampanyalardan birine İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda destek olmaya çalıştığına dikkati çeken Vali Pehlivan, şunları kaydetti:



"Bugün 200 ton kuru gıda, un, tekstil ürünü, atkı ve bereden oluşan iki tır ayni yardım, İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine, yine 60 bin 286 liradan oluşan nakdi yardımı da Yemen'e ulaştırılmak üzere Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhami Polat'a teslim ediyoruz. Ben bu hayırları dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Karakaşoğlu ve camiasına, Bayburt ve Türk milleti adına teşekkür ediyorum."



Pehlivan'ın konuşması ve dua edilmesinin ardından malzemeleri taşıyan tırlar yola çıkarıldı.



Törene, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ile kamu kurum temsilcileri ,Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.